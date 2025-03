Brian May ilusionó a los fanáticos de Queen tras deslizar la posibilidad de nuevas canciones de la banda

Brian May, guitarrista de Queen y uno de los más reconocidos a nivel internacional, deslizó la posibilidad de que la banda podría lanzar nueva música, casi 30 años después de su último álbum.

Queen lanzó póstumamente su decimoquinto y último disco de estudio, "Made In Heaven", en 1995 tras la muerte del líder Freddie Mercury en 1991.

En 2004, Queen comenzó a actuar con Paul Rodgers como su vocalista principal antes de que Adam Lambert asumiera el papel en 2011. Este último tocó recientemente con el grupo en su enorme "Rhapsody Tour", que concluyó en Tokio en 2024.



Ahora, en una nueva entrevista con MOJO, May reveló que la puerta no está completamente cerrada para nueva música de Queen y le dijo a la revista: "Creo que podría suceder". La noticia no pasó inadvertida y estallaron las reacciones.

"Tanto Roger [Taylor] como yo estamos constantemente escribiendo, generando ideas y trabajando en nuestros estudios. Podría tener el inicio de una canción de Queen justo delante de mí ahora mismo. La cuestión es si la idea madura o no. La cuestión es si esa semilla puede germinar", profundizó.

Tiempo atrás, May reveló que Queen había "incursionado un poco" en la creación de nueva música con Lambert . "Es solo que no han escuchado nada", dijo el guitarrista. "Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos ganas de lanzarlo al público", opinó.

Fuente: La Nacion