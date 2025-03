Cruce entre Manuel Adorni y Gabriel Solano: el vocero presidencial le respondió con una carta documento y lo ninguneó

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió con ironía a la carta documento enviada por el dirigente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien lo acusó de ser parte de una «operación de inteligencia» para justificar la represión a jubilados. Adorni, además de contestar formalmente, lanzó un comentario irónico en la red social X: «Gaby, me olvidé de contarte: me ocupé de contestar la carta documento que me habías adelantado por esta misma plataforma. Abrazo. PD: por cierto, ayer te luciste. Fin».

La disputa comenzó cuando Solano acusó a Adorni de difundir un supuesto panfleto que vinculaba a la izquierda con barras bravas y criminales. En la carta documento, Solano lo intimó a rectificarse en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal por calumnias e injurias.

Adorni rechazó la acusación y negó haber dirigido sus comentarios al partido de Solano. En su respuesta formal, sostuvo que se trató de una interpretación errónea y desmintió cualquier vinculación con la difusión del material cuestionado. Además, señaló que los incidentes en la marcha de jubilados están siendo investigados por la Justicia Federal.

En su carta, el vocero también acusó a Solano de difundir información falsa sobre el gobierno y lo desafió a retractarse. «Reitero, por si no me entendió: la publicación de referencia se hizo 48 horas antes de que la misma sea recibida», enfatizó, refiriéndose a la carta documento que le envió el dirigente trotskista.

El cruce expuso nuevamente la tensión entre el oficialismo y la izquierda en torno a la criminalización de la protesta social. Mientras Solano denuncia una campaña de persecución, el gobierno insiste en que las manifestaciones violentas no serán toleradas y que la Justicia investigará posibles delitos.

Adorni vs Solano: la pelea sin final

No es la primera vez que Adorni y Solano protagonizan un choque en redes. El vocero suele responder con ironía a sus detractores, mientras que el dirigente del FIT ha hecho de la confrontación con el gobierno una estrategia política constante.

