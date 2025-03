Nicolás Massot: «El Gobierno sigue tirando de esta suerte de extorsión»

El diputado nacional de Encuentro Federal, Nicolás Massot, manifestó su preocupación tras la aprobación en la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diálogo con C5N, durante el programa El Diario, el legislador explicó los motivos que lo llevaron a abstenerse en la votación y apuntó duramente contra el Ejecutivo.

«Irresponsabilidad y negligencia»

«Yo sigo hablando de la irresponsabilidad y la negligencia del Gobierno, porque sigue tirando de esta suerte de extorsión«, expresó Nicolás Massot. Según el diputado, la estrategia del Gobierno es clara: «La primera fue ‘no me objeten, no me critiquen, porque sino vuelve Cristina’. Ahora la extorsión nueva es ‘vótenme todo sino el dólar sube'».

«Se podría haber trabajado de manera institucional»

El ex jefe del bloque del PRO consideró que la situación era previsible: «Es extraño, porque era algo anticipado y evidente bajo cualquier presidencia que hubiera ganado en 2023. Ya se sabía que el perfil de deuda con el FMI era impagable, iba a ser necesario renegociar. Entonces, es bastante reprochable que un gobierno como cualquier otro podría haber trabajado de manera institucional, para que el Congreso legitime algo que va a durar la vida de cuatro gobiernos«.

«No necesariamente es una crisis económica»

Nicolás Massot analizó el panorama actual y diferenció la crisis económica de la crisis política: «Tenemos una crisis institucional y política más que económica. Lo que varios colegas intentaron evitar, y hasta cierto punto influyó en mi abstención, fue una corrida del dólar. No necesariamente estamos viviendo una crisis económica. Hoy lo que está frágil es lo socioeconómico«.

«El Congreso debe poner límites republicanos»

En referencia a las últimas decisiones de la gestión de Javier Milei, como el DNU para el acuerdo con el FMI y la designación de jueces por decreto, Nicolás Massot advirtió: «Tenemos que encontrar, porque así funciona el Congreso, un límite republicano y federal para que el Gobierno entienda que el rumbo le puede parecer bien a mucha gente —me incluyo en muchas cosas— pero para ir a determinado lugar hay que llegar y recorrer un camino con la Constitución en la mano«.

«Un acto que raya lo ilegal»

Finalmente, el diputado puso el foco en la falta de transparencia del acuerdo: «Es ilegítimo que no haya una ley, pero es casi ilegal que se haya votado sin un monto máximo. Hay una discusión respecto al vehículo: sea una ley o un decreto, que es válido. Pero sea como sea, la autorización del Congreso con organismos internacionales tiene que tener cuatro elementos: el destino de los fondos (la compra de letras intransferibles del BCRA), el plazo (diez años), el costo, y el gran ausente: el monto máximo. Eso lo convierte en un acto que raya lo ilegal».

