“En otro país no lo contrataría nadie porque es un inútil”: Martín Menem cruzó a Kicillof y lo tildó de «pobre chico»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó fuertes declaraciones en LN+, donde apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y también cuestionó el paro general convocado por la CGT para el próximo 10 de abril.

Sobre el mandatario provincial, Martín Menem fue contundente: “Es el tipo más inepto de la Argentina, el que más caro le ha costado. Él puso el cepo y dijo que lo de YPF no iba a costar nada”. En ese sentido, no dudó en calificarlo como un dirigente incapaz: “En cualquier otro país no lo contrataría nadie porque es un inútil”, y agregó: “Todos saben quién es, un pobre chico”.

El dirigente libertario también se refirió al inminente paro de la central obrera y no ocultó su escepticismo: “Vamos a ver cuánta gente va”, ironizó. Luego, profundizó su crítica y les recomendó a los sindicalistas cambiar su enfoque: “Yo creo que tendrían que acercarse más a la realidad y darse cuenta que con estabilidad, con la inflación bajando y habiendo más créditos… ¿Los principales beneficiarios van a ser los trabajadores sindicalizados?”.

Para Martín Menem, el crecimiento económico y el desarrollo productivo son el camino para fortalecer el sistema sindical: “En criollo, van a tener más clientes si la Argentina sigue produciendo”, remarcó. En esa línea, expresó lo que haría en el lugar de los dirigentes gremiales: “Si yo fuera el titular del sindicato, quisiera tener cada vez más afiliados, y el único camino es con las ideas de la libertad”.

Las declaraciones de Martín Menem se dan en un contexto de fuerte tensión política y social, con un conflicto abierto entre el gobierno nacional y sectores sindicales y opositores, mientras el oficialismo busca consolidar su plan económico y avanzar con las reformas estructurales.

Con información de www.elintransigente.com