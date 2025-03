«Parece que tienen un embarazo psicológico conmigo»: Martín Menem volvió a negar la veracidad de los audios

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló este sábado en Radio Rivadavia sobre el complejo clima legislativo, la fragmentación parlamentaria y las críticas que enfrenta. Sin embargo, remarcó que el objetivo es sacar las leyes que pretende el oficialismo a pesar de la minoría en Diputados.

«Mi función es ser árbitro y como árbitro hemos sacado las leyes que hemos necesitado», afirmó Menem, destacando su rol en un Congreso con una fuerte dispersión de fuerzas políticas. «Es el oficialismo con menos representación parlamentaria. Ocurren situaciones anómalas que han crispado los ánimos. Es la primera vez en la historia con tantos bloques: tenemos 22 bloques distintos y hay una fragmentación total», subrayó. Además, no dudó en apuntar que «la falta de respeto es moneda corriente en la Cámara».

El dirigente libertario reconoció los episodios bochornosos que se han vivido en el recinto: «Han ocurrido papelones en el recinto. Miren para atrás porque están poniendo el foco en eso», pidió. Y añadió: «Tenemos que ver el objetivo de cada poder. En el nuestro es que se legisle, que se traten leyes. Creo que con 39 diputados La Libertad Avanza ha conseguido cosas que no hicieron otros espacios con el doble o triple de diputados».

En medio de la cercanía del calendario electoral, Menem advirtió: «Trabajamos para lo que la gente necesita. En el transcurso de ese camino, porque sabemos que las elecciones están cada vez más cerca, se empiezan a crispar los ánimos porque muchos de los que están ahí no vuelven después de octubre».

También recordó un episodio clave durante el tratamiento de la Ley Bases: «Cuando tratábamos la Ley Bases, en un momento, como había incidentes afuera, salieron todos los diputados de UP y la izquierda a acompañar a los manifestantes. Y había más de 135 personas sentadas; podría haber dicho que se vote. Eso iba a ser en detrimento de diputados que no habían expresado su postura. Dije que no, que no correspondía. Eso iba en contra de mi partido», relató.

Por último, Menem se refirió a los ataques que recibe en redes y medios: «Yo no puedo estar todo el día dedicándome a responder los ataques orquestados permanentemente desde las redes sociales y los medios, que parecen que tienen un embarazo psicológico conmigo y salen a pegarle a Martín Menem todo el día con estupideces e inventan audios, videos. A la gente no le importa», sostuvo. Y cerró con un llamado a poner en contexto la discusión pública: «Ayer a una expresidenta le prohibieron el ingreso a EE.UU. y están hablando de una peleita entre dos diputados».

Con información de www.elintransigente.com