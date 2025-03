Aseguran que Tini Stoessel festejó su cumpleaños con De Paul en un boliche: “Él llegó después de las 12 y…”

os rumores de reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empezaron hace unas semanas, con una foto borrosa de los dos en Madrid. Día a día, los indicios se fueron sumando y hasta se habló de posible boda. Como sea, los hechos son elocuentes: Tini festejó su cumple y hay fuertes versiones de que De Paul estuvo ahí, con ella.

Inseparables, unidos como nunca. “Abrojados”. Así describió Paula Varela a cómo se los vio a Stoessel y De Paul en Tequila, el boliche donde la artista celebró sus 28 años, luego de una previa que incluyó una comida íntima en su casa con un puñado de amigas y una espectacular torta pavlova cubierta de flores.



Apenas 12 personas estuvieron en la casa de Tini en ese momento, antes de seguir la fiesta en el local de la Costanera, donde estuvieron varios famosos, como Emilia Mernes, Nicki Nicole, Tiago PZK, entre otros. “El boliche fue cerrado especialmente para Tini. Había barra libre, mucha diversión, y todos tenían que dejar sus celulares afuera”, señaló Paula.



Tini cantó con Nicki Nicole y Emilia como adelanto de su colaboración, que lanzan el martes 25, y la sorpresa llegó pasada la medianoche, cuando se apareció De Paul. “No se soltaron en toda la noche. Súper bien, súper juntos”, señaló la panelista de Intrusos, y agregó: “Estaban también los papás de Tini, muy buena onda”.

YANINA LATORRE HABLÓ SOBRE EL RUMOR DE QUE SE CASAN TINI Y DE PAUL

Luego de varia señales que dan cuenta de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se dieron una nueva oportunidad, desde España llegó un rumor bomba: según un periodista español, la artista y el futbolista estarían organizando su boda. Descreída de la versión, Yanina Latorre dijo lo suyo.



“Ella no vive en Madrid por De Paul, Tini vive en Madrid por laburo, graba, va a eventos y vuelve”, arrancó Latorre, y sumó su opinión: “Es un montón, para mí… De ´están coqueteando de nuevo´ a que se van a casar…”. En tanto que Lizardo Ponce, gran amigo de Tini, sumó: “Si se casan, a mí no me invitaron, me encantaría ir”.

Fuente: Paparazzi