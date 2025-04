Melconian cuestionó la demora en el acuerdo con el FMI y advirtió sobre el impacto de la política arancelaria de EE.UU.

En una nueva crítica a la estrategia económica del Gobierno, el economista Carlos Melconian cuestionó la falta de definición en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto global marcado por la nueva política arancelaria de Estados Unidos, impulsada por el expresidente Donald Trump. En declaraciones a Radio Continental, el extitular del Banco Nación señaló que el Gobierno argentino incurrió en una "especulación política" al no avanzar antes en un entendimiento con el organismo internacional, lo que a su juicio dejó al país en una posición vulnerable ante los cambios en los mercados globales.

Durante la entrevista, Melconian analizó las consecuencias locales de las medidas comerciales adoptadas por la administración norteamericana, que según su visión modifican el escenario económico internacional y obligan a una revisión de los planes previamente establecidos por los países emergentes. En ese sentido, sostuvo que el retraso en cerrar un acuerdo con el FMI limita la capacidad de respuesta del Gobierno ante la nueva coyuntura.

Según explicó, el Ejecutivo apostó a esperar el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos celebradas en noviembre pasado, en lugar de avanzar con la firma del programa. "Fue para ver quién ganaba la elección americana", expresó el economista, al tiempo que remarcó que esa demora impacta ahora en la forma en que la Argentina puede enfrentar los cambios externos.

Además, apuntó que la administración de Javier Milei se apoyó en el blanqueo de capitales como una herramienta para sostener el actual esquema cambiario. Esa estrategia, de acuerdo con el análisis del exfuncionario, habría sido insuficiente para estabilizar las variables financieras frente a un escenario internacional más inestable.

Impacto global y consecuencias locales, según Carlos Melconian

Melconian calificó los anuncios de la Casa Blanca en materia comercial como un "cimbronazo" que, desde su perspectiva, encontró a la Argentina sin preparación suficiente. "Una cosa es que este cimbronazo te encontrara ya dentro de un acuerdo con el Fondo, encaminado y resuelto, bien en la política cambiaria, y otra cosa es que te encuentren en pelotas en la mitad del río", describió.

La advertencia del economista se produce en un momento en que distintos sectores económicos siguen con atención los movimientos de Estados Unidos, en particular por su posible efecto sobre los flujos comerciales internacionales, las tasas de interés y la evolución del dólar. La reconfiguración del comercio mundial, impulsada por decisiones de política económica en las principales potencias, podría tener consecuencias directas sobre las economías en desarrollo.

Ante ese contexto, Melconian planteó que el acuerdo con el FMI necesita una revisión para adecuarse a los cambios recientes. "Si yo soy un tipo que tiene que avalar un acuerdo y me lo ponés arriba del escritorio, yo te pregunto '¿esto de cuándo es?' y vos me decís que lo hicieron hace cinco días... Yo te digo 'es viejo esto ya'", afirmó.

Revisión del acuerdo y nuevos escenarios

Para el economista, resulta necesario actualizar el programa con el FMI tomando en cuenta las nuevas variables del escenario económico global. "Yo tengo que ver a dónde va el mundo ahora", indicó, y mencionó algunos de los factores que deberían considerarse en esa revisión: crecimiento económico global, inflación internacional, comercio exterior y posibles fluctuaciones en los precios.

En ese sentido, proyectó que la situación mundial podría derivar en distintos escenarios: "Puede haber una eventual estanflación mundial, una eventual caída de precios, una eventual guerra de tarifas o una eventual devaluación". Todos estos elementos, afirmó, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de replantear los términos del entendimiento con el FMI.

Melconian también hizo referencia a las condiciones actuales del régimen cambiario argentino. Aseguró que este esquema no tendría continuidad en el marco de un acuerdo con el Fondo y anticipó que podrían producirse modificaciones en los próximos meses. "A una salvajada no vamos, a lo que piden los delirantes ultraliberales no vamos. Tampoco esto continúa, eso casi con seguridad", afirmó.

Según su análisis, el tipo de cambio actual y el llamado "blend" –mecanismo que permite a los exportadores liquidar parte de sus divisas en distintos mercados– deberían ser revisados como parte del nuevo diseño económico. "Tenés que revisar el blend y un montón de cosas", indicó.

Con información de www.iprofesional.com