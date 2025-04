Economías regionales, en alerta por las barreras comerciales que impuso Donald Trump

Industriales de Tucumán, San Juan, Mendoza, Salta y Córdoba siguen de cerca la evolución de la aplicación del arancel del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde el Mercosur, que rige desde el pasado sábado 5 de abril, considerando que desde estas provincias exportan a ese mercado limones, jugo concentrado, aceite de oliva, carne, vinos, arándanos, maní, mosto, semillas de hortalizas y ajos, entre otros.

"La incertidumbre es total, no solo por la barrera arancelaria de Donald Trump, sino también por este sacudón en la economía mundial, no sabemos cómo quedaremos parados como país exportador", reflexionó a Ámbito un miembro de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC).

El 2024 fue el primer año en que las exportaciones tucumanas de limón a Estados Unidos (94.000 toneladas) fueron superiores a las de la Unión Europea (35.000) en volumen de limones comercializados, reemplazando de este modo a los mercados caídos por la competencia de Sudáfrica y Egipto porque ofrecen mejores precios, en un contexto de caída de la demanda a nivel mundial. Tucumán representa más del 90% de las ventas de limones al exterior de todo el país y se esperaba que este año las perspectivas mejoraran. San Miguel, Citrusvil, Agenti Lemon y Citromax arrancaron a pleno esta semana con la cosecha para la industria, es decir, limones con los que se elaboran jugo concentrado y aceite esencial, cuyo destino, en gran parte, es EEUU.

"Estamos analizando realmente como impactarán las medidas, hay muchos puntos que no son muy claros en su aplicación, sobre todo, en productos como el jugo y aceite, que ya pagan aranceles", reconoció a este medio un productor tucumano de peso. El que no dudó en advertir que las consecuencias serán negativas fue el gobernador Osvaldo Jaldo. "No hay duda que ese 10% incidirá mucho en el costo de producción y en algunas actividades nos sacará de la competitividad y vamos a perder mercado en Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa. "Habrá un impacto negativo pero vienen los tiempos de negociación, producción por producción, limones, azúcar, textiles y arándanos", agregó.





Espera sanjuanina

Según datos de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, del Ministerio de Producción de San Juan, hay 67 empresas sanjuaninas que exportan 91 productos de esta provincial al norteamericano. Esos productos son aceite de oliva, mosto, semillas de hortalizas, vinos, ajos, juntas y plásticos entre otros. El aceite de oliva sanjuanino es un producto estrella en los envíos sanjuaninos y el protagonismo lo tienen una docena de fábricas locales pero el mosto es el principal producto, al registrar envíos por 16,5 millones de dólares en el 2024 y está en manos de ocho exportadoras. Otro de los segmentos importantes a EEUU es de las semillas de hortalizas para la siembra y las pasas.

"Al efecto habrá que analizarlo por su costado más indirecto, porque desde el punto de vista directo, no pareciera que podamos tener un impacto negativo, en principio. Por el contrario, nos coloca en una mejor situación competitiva respecto de otros países", señaló el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández, teniendo en cuenta que para otros países los aranceles son más de 10 puntos. De acuerdo a los datos oficiales, el mosto concentrado y el aceite de oliva representaron el 90% de las exportaciones a Estados Unidos en 2024. El funcionario subrayó que los productos sanjuaninos ya pagaban aranceles para ingresar al mercado estadounidense y los colocaba en desventaja competitiva frente a otros países. "Con el mosto veníamos pagando un arancel fijo del orden de 150 dólares por tonelada, aproximadamente casi un 10%", detalló.

Carnes en la mira

Argentina exporta a Estados Unidos carne de calidad, país que permite que una cuota de 20.000 toneladas de carne argentina magra solo tribute un derecho de 44 dólares pero por fuera de esos envíos, impone un arancel del 26,4%. A este porcentaje se le agregarían los 10 puntos, más las retenciones del 6,75% y la suma total de impuestos a la carne de exportación a Estados Unidos se iría a un 42,75%, una ecuación que empieza a hacer ruido. "Esta suba de aranceles a las importaciones es importante, de alguna manera restringe y cierra mercados, estamos preocupados por lo que pueda pasar, nos preocupa a nosotros, a la industria y al país", sostuvo en una entrevista Joaquín Elizalde, presidente de la Sociedad Rural salteña.

"Será cuestión de salir a los distintos mercados a ofrecer un buen producto, nosotros tenemos uno deseable en el mundo, hay que salir a mostrarlo y ofrecerlo; para eso también necesitamos cantidad, debemos trabajar para hacer crecer la producción y tener para exportar", reflexionó el dirigente. "Ahora comienza una etapa de negociaciones entre países, mientras, hay que salir a trabajar y tocar puertas", cerró.

Desde Tucumán, Carlos Kohn, asesor ganadero y de agronegocios, en diálogo con Ámbito, no dudó en aseverar que "la barrera arancelaria del 10% que impuso Estados Unidos afectará la exportación de carne argentina a ese país, no la cierra pero provocará un cambio de perspectivas de un negocio que está en pleno desarrollo". "Lo que era un arancel cero, una conquista de la industria y de toda la cadena, pasará a tener un gravamen del 10%. Para el resto, carne de calidad, implicará una suba promedio del 36% y eso nos deja casi afuera del mercado porque toda la cadena exportadora atraviesa un momento complicado por el tipo de cambio, sostenido a la baja. Entonces, si sumamos los aranceles quedamos fuera del mercado, no podremos competir", sentenció.

Otra producción tucumana que tiene como destino a EEUU es el arándano. Esta provincia es la segunda provincia productora de arándanos del país y la primera en términos de exportación, con una superficie productiva de 1.244 hectáreas, lo que equivale al 40% de toda la superficie cultivada del país en este rubro. La ventaja competitiva es la producción temprana, lo que permite captar los mejores precios en los mercados internacionales, favorecida por una infraestructura logística sólida, como como un aeropuerto internacional adaptado para la conservación de la fruta fresca. Si se coordinan los tiempos, en tres días el arándano que se cultiva en los campos tucumanos se ofrece en las góndolas de supermercados estadounidenses, se señaló.

Los vinos

Para el mundo del vino, para las bodegas de Mendoza, San Juan y Salta, los envíos a Estados Unidos son claves porque explican el 27% de las ventas al exterior de nuestro país. Con aranceles totales, que en la actualidad rondan el 46%, no está claro qué sucederá porque para los países competidores de nuestro país, que son de la Unión Europea, Trump aplicó aranceles superiores al 10%.

Impacto en Córdoba

El año pasado, desde esta provincia se exportó una amplia variedad de productos al mercado estadounidense, entre los que se destacan el maní, el biodiesel y el aceite de soja. El maní lideró las ventas, con envíos estimados en 300 millones de dólares. Este producto premium podría ver reducida su ventaja frente a productores de naciones con acuerdos comerciales preferenciales, aunque todavía el panorama es incierto. De las 600.000 toneladas exportadas globalmente el año pasado, unas 150.000 tuvieron como destino el mercado norteamericano.

El biodiesel, pese a algunas restricciones, logró exportar unos 100 millones de dólares desde Córdoba en 2024, y el nuevo arancel podría dificultar futuras negociaciones para disminuir barreras preexistentes. El aceite de soja también se podría ver afectado, con envíos desde la provincia por cerca de 150 millones de dólares anuales al mercado de EEUU. En el caso del aceite de soja, Córdoba aportó unos 150 millones de dólares anuales a las exportaciones nacionales que alcanzaron los 19.542 millones de dólares en 2024.

Pero también desde esta provincia se exportan alimentos procesados y quesos, que sumaron cerca de 50 millones de dólares en exportaciones cordobesas al mercado estadounidense. Hasta el momento, el gobernador cordobés Martín Llaryora evitó pronunciarse sobre los efectos adversos que podrían generar las barreras arancelarias de Trump en la economía de su provincia.

