River empató en el Monumental con Barcelona y en las redes explotaron los memes

En la noche del martes 8 de abril, River Plate empató el partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador en un juego que se disputó en el estadio Monumental.

Las incidencias de este partido comenzaron con una propuesta del Millo bastante ofensiva. Incluso esto permitió que en los primeros minutos tuviera la posibilidad de adelantarse por un penal que desperdició Driussi.

Posteriormente hubo varios intentos conducidos por Mastantuono, quien fue uno de los jugadores más representativos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero al frente encontró la eficacia de Conteras, quien atajó diferentes posibilidades.

En el complemento continuaron los acercamientos, pero el arquero del conjunto ecuatoriano siguió cuidado adecuadamente el arco. Al final del encuentro en las redes sociales aparecieron algunas reacciones.

¿Qué dijo Gallardo sobre el empate con Barcelona?

Tras la igualdad ante los ecuatorianos, en conferencia de prensa sostuvo: "No sé qué evaluación hacen del partido de hoy, pero no vi un equipo que jugó mal. Vi control del juego, buenas situaciones de gol con movimientos. No convertimos. Y encima el rival no nos pateó al arco. Un equipo hizo méritos o lo suficiente para ganar y el otro que no hizo méritos, se lleva lo mismo que nosotros", agregó.

En esta línea añadió: "En la Copa, jugamos un muy bien primer tiempo en Lima y hoy, sin nuestro público, en un partido similar a la pandemia, tuvimos el control, vi cosas buenas. No voy a ver las cosas negativas que nos quieren hacer ver desde afuera, soy el más autocrítico y exigente de todos. Vi cosas buenas, como en Lima", puntualizó.

Fuente: 442