El responsable de la derrota

El lunes, habiendo pasado pocas horas de una derrota categórica y de haber resucitado en muy poco tiempo al peronismo, en Moreno 8 dieron la orden de salir a mostrar gestión, de limpiar las calles y de iluminar los barrios.

Me tocó presenciar a la máquina barredora en Bv. Santa Fe al medio día del lunes, y también escuchar la opinión tajante de dos personas que estaban en la puerta de Banco Santander y la conversación fue toda una foto, por ello me permito transcribirla.

"Ahora sale a limpiar las calles, la paliza de ayer parece que surgió efecto", le dijo uno al otro. La respuesta fue contundente y todo un retrato: "Yo no le creo nada, a mí no me convence, yo a este pibe lo tengo calado, todo lo que hace es en función de votos, yo no le creo nunca más , ya me engañó una vez, nunca más".

Creo que ese relato es toda una foto de lo que se viene en Rafaela. Leonardo Viotti ganó hace dos años atrás por que la gente se cansó de Castellano, fueron 12 años, suficientes para lo desprestigiados que están los políticos, y la reacción fue "prestarle" el voto a Viotti y darle la posibilidad, más por ver una cara nueva que por la mismísima gestión de Castellano.

Viotti defraudó a muchos, la ciudad empeoró y la suciedad, la mugre, el excremento de las aves, la falta de iluminación, la creciente inseguridad y el mal uso de los fondos públicos le jugaron en contra muy rápidamente.

Viotti se equivocó y mucho con el desmedido aumento de la Tasa municipal, compró maquinarias y gastó un platal cuando transitar por las maltrechas veredas resulta imposible, fue un fiel reflejo de la casta política trayendo a Piñón Fijó sin que se pueda saber aún hoy cuánto salió, para colmo se subió al escenario, más populista imposible, más casta imposible.

La gente ya no le cree, perdió la confianza en él y creo que ya tiene sellado su destino.

A todo esto hay muchas habladurías sobre peleas en el gabinete y el rol del hermano del intendente.

Las PASO resultaron lapidarias, no hay registros que las mismas se reviertan, el destino de Viotti no solo está sellado para el 29 de Junio, también para el futuro político de un intendente que desde que asumió hizo todo mal y el domingo pagó muy caro sus errores.

Viotti es el responsable de la derrota, nadie más, ojalá yo esté equivocado y lo del domingo sirva de aprendizaje y cambie, voy a ser el primero en destacarlo.