Edgardo Kueider se defendió tras ser detenido con más de 200.000 dólares: «Fue todo una maniobra del kirchnerismo»

El ex senador Edgardo Kueider, quien se hizo conocido por ingresar con más de 200.000 dólares a Paraguay, negó haber recibido dinero de coimas o plata negra de parte del Gobierno para votar en favor de la Ley de Bases. Esta es la acusación del kirchnerismo para explicar el origen de los fondos de ese dinero que estaba siendo ingresado por el dirigente entrerriano y su secretaria al país vecino.

«No tiene que ver con plata en negro, ilegal ni con plata argentina. El resto de las cuestiones salieron a la luz con causas en Argentina, casualmente surgieron a partir de mi voto de la ley bases del 12 de junio del año pasado. A partir de allí empezaron a aparecer denunciar judiciales y en los medios que bueno, nada tienen de real y de cierto y lo he venido demostrando», indicó el exfuncionario que fue expulsado del Senado.

En este sentido, en Radio Mitre le preguntaron si era cierto que recibió una coima de parte del Gobierno de Milei para garantizarse su voto positivo en la Ley de Bases. «La Ley de Bases tiene un motivo claro de mi voto a favor y responde a un montón de situaciones que responden a ese momento. Estábamos a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático y había una intención clara del kirchnerismo de hacer caer al gobierno», recordó.

«Con el voto negativo de la Ley de Bases se profundizaba una crisis que ya se sufría en materia económica y se hubiera dado la caída que quería el kirchnerismo y la centralidad del poder la iba a volver a tener el kirchnerismo y en mi caso eso no podía pasar, mi voto tenía que ver con obstruir o impedir eso. Si ese gobierno democrático de Milei, en virtud o no de la ley bases, hacía cosas que el país levantaba bienvenido sea y si le iba mal porque cometía errores, era responsabilidad del gobierno, no mía que tenía un voto», explicó.

No contento con esto, Eduardo Feinmann insistió en su pregunta y le consultó si esos 200.000 dólares fueron parte de coimas, ya sea de la Ley de Bases u otras iniciativas. «No es plata negra ni de coimas», sintetizó el legislador, molesto por la insistencia en esta consulta que derivó en su expulsión del Congreso, de la cual acusó: «Fue todo una maniobra del kirchnerismo«.

Por otro lado, el ex legislador negó estar involucrado en algún tipo de corrupción y detalló qué es lo que sucedía en el video de su despacho que trascendió. «En mi oficina en 2018, a instancias mías instalé cámaras de seguridad porque mis actos eran transparentes y legales. Eso son los gastos reservados que por ley yo los administraba. Cada 15 días esa persona que entra con esa caja tenía dinero reservado de Entre Ríos», reveló.

Por último, le preguntaron si se sintió defraudado de parte del Gobierno o del PRO o si considera que le soltaron la mano en este caso: «No siento que nadie me haya soltado la mano porque no hay nada ilícito y todo va a salir a la luz«, sentenció Edgardo Kueider.

Con información de www.elintransigente.com