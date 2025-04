Arcángel superó una difícil operación de corazón: “El Señor me dio otra oportunidad”

Arcángel anunció en sus redes sociales que recibió el alta, luego de pasar por “la prueba más grande” que Dios y la vida le han “puesto” tras una intervención en su corazón. “Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto, tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir”, expresó Austin Santos, nombre de pila del cantante puertorriqueño, en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

En la publicación, aparece una foto de Arcángel, acostado en una camilla de un hospital, mostrando una herida tapada en su corazón y un tubo que aparenta ser un drenaje. También compartió otra fotografía con un profesional de la salud y un video de cuando el artista fue dado de alta y se despide del cuarto en el que estuvo internado.

Arcángel compartió una foto en su cuenta de Instagram desde el hospital y dejó un mensaje a sus seguidores.

“Nuevamente el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal! Terminé un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida”, agregó el boricua.

“Así que con todo el AMOR, TEMOR y RESPETO que le tengo a mi DIOS, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme! Al final será lo que él quiera, porque aquí en la Tierra y en todo el universo se hace lo que a él le dé la gana! AMEN!”, sumó el cantante.

A pesar de la situación de salud, Arcángel informó que su cardiólogo y cirujano le dieron permiso para presentarse en Guatemala el día 19 y al día siguiente en el Portobello Fest en La Perla, en el Viejo San Juan, “un lugar MUY ESPECIAL para mí, celebrando con todo el mundo que sigo vivo y más fuerte que nunca!”, resaltó Arcángel.

Tras la publicación, varios artistas, entre ellos, Ricky Martin, Lenny Tavárez, Wisin, Justin Quiles, Elvis Crespo, Baby Rasta, Farruko, DJ Nelson, Lyanno, Christian Alicea, entre otros, le enviaron buenas energías al artista.

Fuente: Clarin