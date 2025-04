Lionel Messi, sin filtros: Qatar 2022, PSG, Inter Miami y la incógnita del Mundial 2026 con la Selección Argentina

Sin dudas, a sus 37 años, Lionel Messi sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Su presente en Inter Miami es más que destacado, y el legado que dejó y sigue dejando en la Selección Argentina es aún más impactante.

La Pulga continúa sorprendiendo tanto dentro como fuera del campo y este jueves brindó una entrevista al emblemático programa Simplemente Fútbol, donde se animó a hablar de todo.

Uno de los principales temas fue el Mundial 2026, un torneo en el que todos los argentinos esperan ver a Messi por última vez. En ese sentido, el número 10 fue crucial y dejó en claro su situación.

“Está lejos, pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Poder jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien. Pero es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”, explicó Leo, quien sigue evitando ser determinante en este tipo de declaraciones.

Además, de forma inevitable se volvió a tocar el tópico de su partida de Barcelona y su ingreso al Paris Saint-Germain, por lo que aclaró: "En París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos".

Como consecuencia de su mala pasada por el equipo francés, Messi terminó fichando por el Inter de Miami de la MLS, liga y club "que están creciendo y tienen ilusiones de hacer cosas grandes", según Leo.

Incluso, no pudo evitar referirse a la Copa del Mundo 2022 ganada en Qatar, un logro que sirvió como consuelo tras la derrota ante Alemania en Brasil 2014: "Haber llegado a la fina y no ser campeón fue una tortura para mí. Ser campeón más tarde hace todo un poco más suave, se asimila de otra manera. Podría haber ganado dos Mundiales, pero tengo la Copa del Mundo", destacó el octacampeón del Balón de Oro.

