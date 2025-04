Marley habló sin rodeos de su salida de "La Voz" y opinó sobre la conducción de Nico Occhiato: “No me sorprendió"

Después de semanas de especulaciones sobre su ausencia en la nueva edición de La Voz Argentina, Marley rompió el silencio y aclaró cómo fue realmente la transición. Pese a los rumores que circularon sobre un supuesto desplazamiento por parte del canal, el conductor dejó en claro que su salida fue conversada y consensuada con la producción desde hace tiempo.

La opinión de Marely sobre su salida de La Voz

En el ciclo Ángel Responde en Bondi Live, Marley fue directo al grano cuando le preguntaron si sintió nostalgia al enterarse de que no seguiría al frente del ciclo: "No, nosotros desde noviembre lo veníamos hablando. Entonces, no fue una sorpresa ni nada, sino que fue algo que lo veníamos hablando con el canal. Yo ya lo hice cuatro veces, a mí me encantaría poder tener la paciencia de Marcelo o alguien para hacer 20 veces el mismo formato pero, para mí, las cosas tienen un tiempo y después tenés que pasar a otra cosa porque si no es como repetitiva tu vida también".

Además, aseguró que no participó en la elección del nuevo conductor, pero se mostró confiado en la incorporación de Nico Occhiato al frente del ciclo: "Lo va a hacer genial. Aparte al programa le va a ir bien porque hace tres o cuatro años que no se hace, entonces va a haber ganas de ver un programa de canto".

Por otra parte, Marley reveló que ya tiene entre manos un nuevo desafío que lo tiene entusiasmado: una nueva versión de Survivor Famosos, con un giro que promete sorprender. "Voy a hacer Survivor, que va a tener un twist, un cambio que lo vamos a anunciar pronto, que va a estar muy bueno. Es uno de mis programas preferidos, así que muy contento de poder hacerlo. Estamos viendo en qué locación lo hacemos. En dos, tres meses empezamos a grabar. Más o menos al mismo tiempo que La Voz. Supongo que en julio o agosto", detalló.

Con nuevos horizontes laborales y un mensaje claro, Marley se despide de uno de los ciclos más exitosos de su carrera, dejando en claro que el cambio fue parte de una evolución natural en su recorrido televisivo y brindándole su apoyo a Nico Occhiato.

Fuente: Paparazzi