El especial anuncio de Matías Alé y Martina Vignolo tras un año de noviazgo: “Te amo, hijo”

Tras un año de relación, Matías Alé y Martina Vignolo compartieron una noticia que enterneció a sus seguidores. La pareja, que se encuentra ultimando detalles para su boda, decidió agrandar la familia y presentó en redes al nuevo integrante: Río, un adorable perrito salchicha arlequín, de pelaje marrón con gris y ojitos celestes.

“Río. Nuevo integrante. Te amo hijo, estoy completamente enamorada de vos y de tu papá también”, escribió Martina en sus historias de Instagram. La publicación fue reposteada por el actor.

Además, la pareja le creó una cuenta propia al cachorro en Instagram bajo el nombre Río Alé Vignolo. “Llegué a mi familia para el aniversario de mis papis, ya los amo mucho”, dice el primer posteo del perfil junto a una foto del perrito.

El pasado 21 de abril, Alé y su novia celebraron su primer aniversario. Martina publicó un collage de fotos y un mensaje lleno de amor: “Feliz aniversario, wow qué hermoso. Te amo tanto, gracias por hacerme tan feliz, espero poder cuidarte toda la vida como vos lo hacés conmigo. Gracias compañero por elegirme y disfrutar de esta vida juntos, te amo y por mil años más”.

“Cuánto que vivimos y cuánto queda por vivir, y qué lindo es aprender a disfrutar de cada momento y hacerlo único para nosotros. Soy muy muy feliz a tu lado y espero que vos siempre lo seas”, agregó.

El actor respondió el gesto con un comentario lleno de ternura: “Vida mía! ¡Feliz Aniversario! Qué lindo lo que hiciste... eso sos vos, todo lo creás, lo transformas en mejor y más lindo, y eso hacés conmigo, te amo tanto! Claro que vamos por muchos más ‘momentos’, como los llamamos nosotros, porque no es tiempo lo que pasamos juntos, son momentos, y todos son hermosos, gracias B”.

Y concluyó con una romántica frase: “Felices 12 meses! Un año distinto y nuevo, te amo por siempre. Y, como te digo muchas veces, no fuiste la primera (por que no habías nacido, sino también te hubiera elegido) pero sí la última! Love you amor”.

Fuente: Primicias Ya