¿Se viene el reality? Maru Botana habló sobre la posibilidad de mostrar el minuto a minuto de su familia

Maru Botana se hizo conocida por ser una cocinera distinta y espontánea que en su programa de cable entraba en patines y se reía a carcajadas cuando una receta no salía como quería. Pero también se hizo querida por ser mamá de un familión. Maru Botana es mamá de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Facundo, Juan Ignacio y María Inés. Con hijos muy distintos y personalidades muy diferentes, a varios productores se les ocurrió la idea que protagonizaran un reality familiar. Su respuesta fue "ni".



Aunque ver a Maru y sus descendientes sería una propuesta atractiva, la cocinera por ahora no firmó ningún contrato. Su duda no es tanto por ella sino porque, según reveló en la revista Gente, algunos de sus hijos "dicen que sí, otros que no". Lo bueno es que de aceptar no habría que buscar locaciones ni pensar en traslados ya que como contó Botana sus siete hijos siguen viviendo con ella y su marido, Bernardo Solá. Agus, su primogénito, asegura que todos se quedan porque "seguimos comiendo bien".

Sus hijos no son los únicos que están en la vivienda. Al ser tantos "Mi casa es como un hostel. Entran todos, vienen amigos... Es una casa abierta. De repente abrís y hay tres amigos durmiendo, gente que no sabés ni quién es. Es un perfecto hostel... amo", le reveló divertida a la periodista Dolores Moreno.

Mientras evalúa si hará el reality, Maru no esquivó el tema sobre algunos desencuentros mediáticos. "Todo lo que yo digo se viraliza. Ya está, qué sé yo. A veces no es que te enojás, te hace mal... Tus hijos están grandes y entienden.... Medio como que a veces estás mejor, a veces, peor, a veces te cansás, a veces te aburre...", cerró el tema.

Fuente: Pronto