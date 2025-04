El principal desafío del Gobierno con el dólar, según el economista Claudio Zuchovicki

A tres semanas del levantamiento del cepo cambiario, el mercado continúa ajustándose al nuevo régimen de flotación administrada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Con un dólar oficial que se mueve entre los $1.000 y $1.400 y un tipo de cambio libre que empieza a converger, Claudio Zuchovicki, flamante presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), analizó el impacto de la nueva política monetaria y dejó una advertencia clave: "El precio (del dólar) condiciona nuestras opiniones. Pero eso tiene que cambiar".

El economista y analista financiero destacó que por primera vez en años el dólar empieza a funcionar como una variable más dentro de la economía y no como una ancla emocional o un marcador del humor social. “Nuestra batalla cultural contra nosotros mismos tiene que ver con esto del ciclo del dólar, como una marca de estado de ánimo”, explicó.

El nuevo rol del peso en el esquema flotante

Zuchovicki explicó que la clave del nuevo modelo es la administración de la base monetaria. “Lo que te administran no es el precio del dólar, sino la cantidad de pesos que hay dando vueltas”, afirmó. Y agregó un ejemplo práctico: “Si todos van con pesos a comprar dólares y tienen para vendértelos, te dolarizás. Pero al otro día necesitás vender dólares para pagar expensas o sueldos. Así funciona ahora”.

Además, recordó que la banda cambiaria se irá ajustando: el piso bajará un 1% mensual y el techo subirá en el mismo porcentaje. “Se va ensanchando hasta que te acostumbres a vivir flotando. No necesitás marcar el dólar todos los días. Es una variable más”, remarcó.

Un cambio de poder: el consumidor al mando

Zuchovicki también analizó el impacto de la inflación y cómo la pérdida del poder adquisitivo no solo limita la compra de dólares, sino también de bienes esenciales. “Cuando sube el dólar, suben la carne, la leche, la ropa. Lo que no entendemos es que no es solo que no podés comprar dólares. Es que no te alcanza para nada”, apuntó.

Sin embargo, remarcó que hay una transformación más profunda en curso. “Hasta ahora, el poder lo tenía quien tenía la mercadería. Vos querías sacarte los pesos de encima y el comerciante no vendía porque no sabía si reponía. Hoy hay sobrestock. El poder lo tiene el consumidor”, sostuvo.

El desafío que viene: reformas estructurales

En diálogo con El Observador, de cara al futuro, el presidente de BYMA fue enfático: “Argentina tiene que discutir impuestos, tasas laborales, aportes, intermediación. Hay que hablar de reformas estructurales que te hagan más competitivo”.

El nuevo esquema cambiario abrió una ventana de oportunidad. Pero para Zuchovicki, aprovecharla dependerá de que el país avance con cambios profundos. “El modelo necesita estabilidad, pero también incentivos a producir, exportar e invertir. No alcanza solo con ordenar la moneda”, concluyó.

Con información de www.ambito.com