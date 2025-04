No va más, es insostenible y al parecer nada se está haciendo. La realidad es que más allá de los discursos de ocasión, de los anuncios incumplidos y de las excusas, el tránsito en Rafaela es un verdadero desastre y por lo visto la situación superó las posibilidades de un gobierno carente de gestión y enfocado en otros temas.

Día a día vemos como los accidentes en la ciudad se suscitan sin solución de continuidad y sin que se tomen las medidas correspondientes para poder revertir las escalofriantes estadísticas.

Siempre dijimos que las culpas son compartidas, que los automovilistas, así como los motociclistas, ciclistas y peatones no tienen la más elemental educación vial y casi que no se respetan la más elementales normas de tránsito que toda ciudad debe tener, pero también manifestamos que si desde el Estado no se toman medidas adecuadas, encausar este flagelo que enfrenta la ciudad sería imposible.

No se observa que la Municipalidad tenga una verdadera intención de ponerle freno a los accidentes de tránsito, de no ser así no comprendemos el por qué no se hacen controles permanentes en los lugares denominados "neurálgicos", con una presencia en el tiempo y con la aplicación de multas rigurosas para que el escarmiento sea real y efectivo.

No existe ciudad en el mundo de las características de Rafaela que no tenga una política en materia de seguridad vial que incluya los tres pilares fundamentales: presencia, permanencia y rigurosidad. Sin esos tres elementos básicos, nada será posible.

Viotti ya lleva en el gobierno el tiempo suficiente como para haber cambiado está trágica historia, la excusa de ser un nuevo gobierno y la adaptación dejó de ser una excusa.

Es obligación del Intendente implementar una política adecuada para encontrar una solución, de lo contrario será responsable por omisión. Todos los días una familia rafaelina sufre por un accidente de tránsito, llegó la hora de encontrar responsables.

La política de seguridad vial de Viotti fracasó, se terminaron las excusas.