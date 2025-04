Fernando Gago también tuvo una inesperada repercusión en el debate a legislador de la Ciudad de Buenos Aires

El próximo 18 de mayo se van a llevar a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las votaciones a legislador. En este contexto, durante la jornada del martes 29 los candidatos debatieron a través de la pantalla de Canal de la Ciudad y allí, Ricardo Caruso Lombardi usó lo sucedido con Fernando Gago para trazar un paralelismo.

"Hay 17 caras nuevas, pongámosles nuevas porque ponemos a todos y tienen para elegir y que no digan 'siempre son los mismos'. Bueno, no son todos los mismos", dijo.

En esta línea agregó: "Acá se maneja todo por resultados y si no pregúntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. ¿Viste que no es fácil?", fue el mensaje con el que realizó una de sus intervenciones.

"El fútbol es como la política, tenés que tener resultados, si vos hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Vos tenés que hacer, si vos hacés la gente te va a querer y por eso a la gente le pido el voto porque vamos a hacer, por eso me voy a meter en la política", completó.

De momento, el candidato del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), bloque creado por Oscar Zago da sus primeros pasos en este ámbito.

Según lo han evidenciado las últimas encuestas, la intención de voto de la ciudadanía por su propuesta es cercana al 1%. Habrá que esperar lo que ocurra en los próximos días con su campaña para ocupar este cargo.

Fuente: 442