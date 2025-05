Manuel Adorni chicaneó a Mauricio Macri: «Me lo crucé y le dije que lo necesitábamos en Boca»

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, chicaneó al titular del PRO, Mauricio Macri, en medio de la disputa electoral que se realizará el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el debate 2025 realizado el pasado martes 29 de abril, el dirigente libertario aseguró que se cruzó con el exmandatario y que lo burló.

«Me lo crucé y le dije que lo necesitábamos en Boca. Él está muy preocupado por Boca», chicaneó el vocero de Javier Milei, quien agregó: «No hablamos del país«. De esta manera, el funcionario del Gobierno quiso sacar del terreno político y electoral al fundador del PRO, quien todavía aspira a realizar un acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires.

Además, aclaró que Jorge Macri no estuvo presente en el encuentro, aunque aclaró que nunca tuvo «demasiado problema» con el jefe de gobierno porteño. También descartó una próxima reunión entre el expresidente y el actual mandatario libertario para las próximas semanas, o al menos hasta después de las elecciones porteñas.

«Antes se volvían loco porque comían una milanesa juntos. Cada vez que el Presidente tiene un almuerzo o cena, el periodismo me escribe para saber qué están comiendo», agregó Manuel Adorni en declaraciones para un canal de streaming que compartió NA.

El cruce de Caputo con un fotógrafo

En otro pasaje de la entrevista, desmintió que haya internas en el Gobierno, y contó que eligió al asesor presidencial, Santiago Caputo, como uno de los tres acompañantes para el debate de candidatos. Una vez finalizado el evento, el asesor se cruzó con un reportero gráfico, a quien le tomó los datos de manera soberbia y generó repudio en redes sociales.

«Soy hiper respetuoso, pero cuando salieron se me tiraron encima y un periodista me dijo que era un mentiroso. A veces son muy insistentes, te golpean con el micrófono. A mi, en lo personal, no me jodió ni lo del fotógrafo y creo que él le sacó una foto para ver quién era. No tiene nada de malo», planteó Manuel Adorni sobre este cruce que se hizo viral en las últimas horas.

