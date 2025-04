Enrico justificó el aumento del 30% en la tarifa del agua potable

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, justificó el aumento del 30% en la tarifa del agua que operará a partir de mayo. Con fecha 9 de abril, el funcionario rubricó la resolución autorizando la actualización que había sido solicitada por Aguas Santafesinas S.A. en diciembre del año pasado.

Los aumentos, según determinó el Ministerio, se aplicarán en dos etapas: un 20% en el tercer bimestre y un 10% en el cuarto. En diálogo con El Litoral, Enrico justificó la suba y dijo que es parte de un proceso de "sinceramiento" de las tarifas de la empresa.

- ¿Cómo se fundamenta el aumento?

- Es actualizar los precios y los costos del servicio, de mantenimiento, de la reparación y de la gran cantidad de obras que se están haciendo. Venimos con una historia de mucho atraso en la tarifa, de años. Lo hemos ido trabajando mucho para ponerlo lo más real posible y este año vamos a estar muy cerca de que la empresa tenga un ordenamiento de sus cuentas y no esté dando altos niveles de pérdida de manera permanente.

- El usuario podría plantear por qué debe aportar recursos desde su bolsillo para que los números de la empresa cierren… ¿La provincia plantea subsidiar parte de la tarifa para no seguir cargando al usuario?

- Es injusto que le digamos a gente que no tiene servicio, que debe pagarle a los que sí lo tienen. Acá lo que había era una subestimación de los costos; se estaba dando un servicio y no había una relación entre lo que salía llevar el agua y la cloaca a cada vivienda, en función de lo que se cobraba. Y por otro lado, hacia adentro de la empresa, también se empezaron a hacer fuertes recortes, achique, control del gasto y una racionalización muy fuerte. Por lo tanto, no es solamente que aumentamos la tarifa, sino que lo más importante es poder bajar el costo improductivo de la empresa. Se han bajado muchos contratos de trabajo, se han reducido costos de movilidad, y esto nos permite tener una empresa ordenada. Si la empresa está deficitaria y no tiene capacidad para brindar el servicio, la prestación va a ser mala. La solución de fondo es que ASSA empiece a tener un ordenamiento en sus cuentas y la tarifa siempre es un factor que hay que analizar.

- ¿Consideran que la tarifa sigue estando desfasada a pesar de este nuevo incremento?

- Sí, pero es importante tener en cuenta que cuando el gobernador Maximiliano Pullaro inicia la gestión, lo que se le cobraba a los usuarios alcanzaba apenas para pagar el 25% de lo que implicaba la prestación del servicio; el 75% restante lo pagaba el estado provincial que le sacaba dinero a otras localidades. Entonces, hoy estamos equilibrando eso. Estamos sincerando la tarifa. Por ejemplo, una fábrica de soda estaba pagando como un usuario residencial ya sea por errores, por falta de mediciones, por desidia. Bueno, eso había que ordenarlo. Esa persona hoy paga un poco más. También se llenaban piletas con agua potable… Eso tiene que tener una medición. Todo eso se fue ajustando… Y llegar a una situación de equilibrio nos va a permitir decir que la empresa está ordenada. A partir de allí, empezamos a presentar proyectos de ampliaciones de obra para mejorar los servicios. Nos quedan muchas cosas para hacer… Y los montos monumentales de esas obras no se pagan con la tarifa, sino con aportes que se hacen desde la provincia y desde la Nación...

- ¿Aquella ecuación de 25% de financiación con recursos propios y el resto Aportes del Tesoro, cómo es en la actualidad?

- No lo sé exactamente porque es dinámico y hay que ver cómo impacta esta actualización y qué nivel de cobranza tiene, pero suponemos que en septiembre, vamos a estar casi que en un 25% al revés. Es decir, con un 75% de aportes provenientes de la tarifa, y el 25% restante, del Tesoro. El objetivo es llegar a primer trimestre del 2026 con la sustentabilidad ASSA.

- ¿Hay algún otro incremento que se pueda dar antes de fin de año?

- No no; por ahora, no.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.