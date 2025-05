Unidos y Más para Santa Fe realizaron reuniones partidarias pensando en la convención constituyente

Más allá del documento del futuro bloque de convencionales constituyentes del bloque Más para Santa Fe donde insistieron en rechazar la fecha del 14 de julio de inicio de la convención, hubo definiciones del sector con vistas a la reunión. Pasaron por el anuncio de renunciar a los fueros pero también proponer más mecanismos de transparencia en la futura Carta Magna.

Casi en forma simultánea, los convencionales elegidos por Unidos mantuvieron la primera reunión formal de trabajo con autoridades partidarias y se avanzó en cómo será la estrategia de trabajo en la futura convención, sin definir aún las autoridades ni de bloque ni de comisiones.

Más para Santa Fe, en un documento le advierte a Pullaro que se corre el riesgo de "esta reforma sea una reforma de la política para la política, o peor aún, del oficialismo para el oficialismo con la sociedad como mera espectadora".

En la reunión, los convencionales resolvieron que "los legisladores que pertenecen a nuestro bloque, tanto senadores como diputados, renuncien a sus fueros en una señal clara a la sociedad de que no estamos dispuestos a sostener ningún privilegio; invitando al mismo tiempo al resto de los senadores y diputados del oficialismo a imitar el gesto y a no esperar a la nueva Constitución". El tema será presentado en la semana próxima en Legislatura.

También el documento anuncia impulsar un paquete de medidas de transparencia y ética pública para llevar a la convención, "donde no solo se encuentren herramientas como ficha limpia y su rango constitucional sino que se le agreguen nuevos mecanismos de control ciudadano y popular como el referendo revocatorio, teniendo en cuenta que existen numerosas conductas por parte de los funcionarios, que si bien no están tipificadas como delitos penales por el derecho, merecen un reproche ético y deben ser sancionadas socialmente".

Además propondrán la creación de una Oficina Anticorrupción a cargo de la oposición y con autonomía del Poder Ejecutivo.

De la reunión de Unidos, en la casa radical, también participó Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, lugar elegido para el funcionamiento de la Convención. "La infraestructura y la logística de la Cámara están a disposición para que sea la sede de la Convención Constituyente. Como presidenta de este cuerpo legislativo es un gran compromiso", señaló.

"La reforma constitucional permitirá modernizar las instituciones, quitar privilegios a la política, mejorar la justicia y asegurar derechos tales como la educación, salud, la seguridad, la producción y el cuidado del ambiente", enumeró García.

CON INFROMACION DE ELLITORAL.