La unidad del peronismo se limita a los discursos y las señales anticipan una ruptura electoral

En la semana que se cerró hubo dos pedidos de unidad emitidos desde la cúpula de Unión por la Patria (UP). Sergio Massa primero y Cristina Kirchner después, a su modo y con temas distintos cruzando el discurso, reclamaron la necesidad de unir fuerzas para enfrentar a Javier Milei.

Los mensajes fueron emitidos en un contexto donde el peronismo tiene una vida interna completamente disfuncional, basada, por estos días, en una discusión de poder y un debate de fondo sobre la organización del proceso electoral de la provincia de Buenos Aires.

Durante una reunión de la Fundación Encuentro, que funciona en la órbita del Frente Renovador (FR), Massa aseguró que “el momento del país necesita algo más que crítica: necesita propuestas” y pidió “pensar cómo mitigar el daño en el presente y cómo reconstruir en el futuro todo lo que se está destruyendo hoy”. “Esa reconstrucción es con unidad, con espacios de discusión plural que piensen el desarrollo del país de manera federal”, sostuvo.

El ex ministro de Economía optó por el perfil bajo y se mantiene afuera de la lucha kirchnerista a la luz del sol. En el kicillofismo creen que Massa podría jugar un rol más preponderante en la discusión de unidad, pero que decidió “prestarse al juego de La Cámpora”, que mantiene un enfrentamiento declarado con el Gobernador.

Massa no se siente aludido por esos reclamos. Cree que son comunes dentro de la dinámica de la interna que se está desarrollando y del fastidio que corre por las venas del peronismo bonaerense. “Cuando un intendente mío va a un acto de Axel, los K se enojan. Cuando va a un acto K, se enojan los de Kicillof”, reflexionó Massa ante un puñado de dirigentes del FR con lo que habló en los últimos días. Cree que son las consecuencias de “estar parado afuera del conflicto”.

Para el ex ministro de Economía “nadie baja los decibeles” en la discusión pública y cree que es necesario un “contexto de racionalidad” para que todos los sectores se sienten a negociar un acuerdo de unidad para las elecciones de medio término. “Todos tienen que entender que hay que ganar la provincia”, explica.

Cristina Kirchner grabó un mensaje para militantes peronistas que se reunieron en la sede del PJ durante la celebración del Día del Trabajador. “Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios. El Gobierno pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo. Es más necesario que nunca mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas”, indicó.

Los mensajes públicos de la ex presidenta y el líder del Frente Renovador van en la misma sintonía. También Kicillof ha marcado, en reiteradas oportunidades, la necesidad de edificar, en unidad, un bloque anti Milei más fuerte que el actual. El problema es bajo qué condiciones.

Las diferencias internas sobre cómo ordenar el proceso electoral y el armado de listas se trasladó a la gestión bonaerense de una forma muy visible. La mayor parte de los bloques de diputados y senadores de UP en la Legislatura no están alineados a los pedidos del Gobernador. No hay un oficialismo compacto. Diferencias que complican el funcionamiento de la alianza y la gestión.

Las señales políticas que hubo en la última semana no colaboraron en ese camino de unidad pretendido por todos los sectores. Porque, en definitiva, en cada tribu de la coalición saben con claridad que si no hay unidad, hay derrota y si ese es el resultado electoral, el peronismo quedaría debilitado en la Legislatura y varios intendentes perderían el control de sus concejos deliberantes. Sin embargo, la disputa de fondo tal vez termine rompiendo la capacidad de pragmatismo del peronismo.

Desde las usinas kicillofistas se conoció que el 24 de mayo, en La Plata, se lanzará formalmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio fundado por el Gobernador y por un grupo de intendentes durante este año. En el código político en el que se está dando el enfrentamiento entre CFK y Kicillof, la noticia fue decodificada como una reafirmación de la autonomía pretendida por el mandatario y un signo de fortaleza frente a la posibilidad de una ruptura.

El Día del Trabajador, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y Máximo Kirchner compartieron un locro con los vecinos de Villa Itatí. Recorrieron obras de pavimentación y reafirmaron, en el discurso, el liderazgo de Cristina Kirchner. Desde La Plata lanzaron una sutil chicana al respecto: “Alabaron la obra provincial aunque sin decir que fue financiada y realizada por el gobierno bonaerense”.

De esa caminata se conoció una foto en la que se ve un pasacalles con la inscripción “Cristina 2025″. Una señal más en sintonía con la posibilidad de que la ex presidenta compita en el conurbano, ya sea en una lista de unidad o enfrentando a una lista respaldada por Kicillof, lo que, a esta altura, sigue siendo un escenario improbable.

“Si uno sigue las palabras de Cristina y trabaja todos los días con el pueblo, con la gente, siendo parte de lo que uno es parte, nunca nos vamos a equivocar. Con Cristina y con el pueblo siempre”, fue el grito de guerra de la intendenta de Quilmes.

Máximo Kirchner sumo su mirada: “A 10 años de que la compañera Cristina se haya ido de la presidencia, quedó muy claro cuándo fue que más alcanzó la plata y más oportunidades hubo”. El liderazgo de CFK está juego y ellos son parte de la Infantería política del conurbano. Los encargados de defenderla y de dejar flotando, todo el tiempo, su posible regreso a la arena electoral.

La posibilidad de que la titular del PJ Nacional sea candidata en la tercera sección electoral permanece latente. El cristinismo quiere que así sea. Aunque en el tablero electoral aparecen dos posibilidades más con las que se especulan dentro del peronismo: que sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires o que sea primera candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Batallas del 26 de octubre.

En el primer caso, su participación en la punta de la lista estaría atada a la necesidad de tener una figura relevante en la nómina de la Boleta Única Papel (BUP), el nuevo sistema electoral con el que votarán todos los argentinos. En el segundo caso, la ex presidenta podría dar la que puede ser este año la principal batalla electoral, debido a la posibilidad de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich compitan como exponentes de la alianza fallida entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

En un escenario de ese estilo, CFK podría tener altas chances de perder, pero, al mismo tiempo, sería el puntal opositor para confrontar con Javier Milei y las expresiones de derecha. Más de un mes después de las elecciones bonaerenses, quedaría en el centro de la escena, dejando a Kicillof encerrado en la provincia y absorbiendo gran parte del liderazgo opositor. Análisis y proyecciones que dan vueltas por las oficinas peronistas y las de varios consultores de renombre.

“Está todo mal. Es tan fuerte el nivel de tensión que hay por la definición de liderazgos, que se nubla la importancia de estar todos juntos para enfrentar a Milei”, aseguró un importante dirigente del cristinismo, quien además considera que si la unidad se cierra a la fuerza, CFK tendrá mayor potestad para ordenar el esquema político que Kicillof.

En ese sentido, el mismo dirigente, de estrecha relación con la familia Kirchner, definió en una frase la mirada que existe dentro del universo de CFK: “En la unidad, Axel es el Gobernador, pero el oficialismo somos nosotros. El oficialismo de la alianza somos nosotros”. En el campamento ultra K creen que el volumen de poder territorial y dirigencial es superior al del Gobernador.

La próxima semana deberían definirse los plazos del proceso electoral, el último foco de conflicto entre Kicillof y CFK. Quizás haya acuerdo. Es probable. Sobre todo porque la Junta Electoral Bonaerense ha pedido compresión y celeridad para resolver la logística y los tiempos de la elección.

La unidad sigue estando solo en los discursos. No aparece en los hechos. Tal vez eso explica el enojo que emana desde las principales oficinas de la gobernación bonaerense. “Cristina habla de unidad, pero sus representantes solo socavan y generan malestar”, expresó un ministro de peso en el gabinete de Kicillof.

En los últimos seis días el gobierno de Kicillof acusó a La Cámpora de querer romper la coalición peronista y viceversa. Ambos están disputando quién asume el costo de una posible fractura expuesta del esquema político. Esa es otra de las guerrillas que complejizan un consenso político de cara a las elecciones.

La unidad es difícil. Muy difícil. Y si la logran, será la unidad de una superestructura, de los límites del armado. Adentro, indefectiblemente, seguirá todo roto. Todo igual que ahora.

