Torneo Apertura 2025: todo se define el domingo y así se jugarían los octavos de final

El Torneo Apertura 2025 comenzó a definirse y durante la jornada del sábado se conoció al último equipo de la Zona B del certamen que alcanzó la clasificación para los playoffs de la competencia.​

Instituto de Córdoba con su triunfo sobre Talleres pudo superar a Godoy Cruz, conjunto que dependía de si mismo para avanzar, pero Riestra pudo ganarle.

Posteriormente, Independiente y Rosario Central se enfrentaron para definir al puntero. Con un buen futbol en el Gigante de Arroyito, los de Holan hicieron los deberes para vencer al Rojo de Vaccari.

Sin embargo, el domingo podrían cambiar algunos asuntos. Falta el partido de River y en caso de una victoria Millonaria podría quedarse con el segundo puesto.

Boca también podría alterar la situación. Un triunfo del Xeneize de Herrón le permitiría avanzar a la siguiente ronda como puntero.

De momento los enfrentamientos de la próxima instancia se jugarían de la siguiente manera:

Argentinos Juniors (1° A) vs. Instituto (8° B)

San Lorenzo (4° B) vs. Independiente Rivadavia (5° A)

Independiente (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Racing (3° A) vs. Platense (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Huracán (4° A) vs. Deportivo Riestra (5° B)

Boca (2° A) vs. Lanús (7° B)

River (3° B) vs. Tigre (6° A)

Fuente: 442