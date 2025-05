Miguel Merentiel sobre el empate ante Tigre: "Quiero llegar a la final y que salgamos campeones"

Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors analizó el encuentro ante Tigre en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura. En charla con los periodistas a cargo de la transmisión aseguró que espera que su equipo alcance el campeonato.

"Impotencia porque vinimos a buscar los tres puntos y no se concretó. Queríamos terminar primeros para definir de locales", dijo luego del resultado en la última fecha del campeonato.

Además remarcó que desea: "llegar a la final, salir campeones y seguir demostrando que estamos a la altura", sentenció el uruguayo, quien volvió a convertirse en una ficha importante del esquema táctico.

Con respecto a la partida de Gago dijo: "Fue una semana difícil. Le agradezco al cuerpo técnico que pasó porque nos ayudó a crecer", remarcó.

"Como grupo tenemos que seguir trabajando. Veníamos bien, por algo estamos ahí arriba. Se dio así el clásico, pero capaz los cruzamos más adelante", apuntó.

Por último se refirió al gol anulado a Tomás Belmonte. "Estamos muy bien. Hoy merecimos ganar, pero no se dio.Creo que no era una mano cobrable. Si me toca, ni siquiera alteró la trayectoria de la pelota", cerró.

Fuente: 442