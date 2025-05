María Becerra reapareció en medio de su recuperación y compartió un alentador mensaje: “Es un rayito de sol”

María Becerra acaba de pasar por un proceso traumático luego de haber tenido su segundo embarazo ectópico. Por ese motivo, suspendió sus compromisos laborales y se mantuvo alejada de las redes. Sin embargo, hoy reapareció para revelar a qué se estuvo dedicando este tiempo.

Luego de haber lanzado la canción “Ramen para dos”, la Nena de Argentina decidió mostrar su versión más casera y conectada con sí misma a sus seguidores. Como ya ha revelado en otras oportunidades, tiene una fuerte afición por la pintura.

“Estos días he estado pintado muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en ‘Ramen para dos’, una canción más que especial”, expresó en un post en el que se ve el resultado de la obra terminada.

“Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece", dijo en torno a la canción que estrenó junto a Paulo Londra.

“Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo que hago cuando no estoy cantando, jejeje”, escribió para presentar su nueva cuenta de Instagram que lleva la siguiente descripción “esta es una cuenta en la que me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar y muchas cosas más”.

Fuente: TN