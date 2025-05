El kirchnerismo prepara su revés para Ficha Limpia y desafía a Javier Milei para 2027

Mientras el oficialismo impulsa con fuerza el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, en el kirchnerismo se preparan para enfrentar una posible proscripción política de Cristina Kirchner. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, apunta a impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. En caso de aprobarse esta semana, tendría un impacto directo en la figura de la ex presidenta, condenada por corrupción en la causa Vialidad.

En ese marco, el gobierno de Javier Milei busca dar un golpe de efecto en el tablero político. La estrategia consiste en condicionar las candidaturas opositoras y exhibir firmeza frente a la opinión pública. Según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el oficialismo tiene los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. Desde La Libertad Avanza ya se enviaron comunicaciones internas para garantizar el apoyo unificado en el recinto.

Sin embargo, en el entorno de Cristina Kirchner interpretan esta movida como una ofensiva personal. Desde el Instituto Patria afirman que el gobierno “le tiene miedo a CFK 2027”. De ese modo, insinúan que, a pesar de las restricciones legales, la ex mandataria no descarta volver a competir por la presidencia en el próximo turno electoral.

CFK afianza su base en la provincia de Buenos Aires

A pesar del posible impedimento para postularse a nivel nacional, Cristina Fernández baraja una alternativa concreta: encabezar la boleta como diputada provincial en la tercera sección electoral bonaerense. Esta región es un bastión clave del peronismo kirchnerista. En palabras de sus allegados, “ahí reside la defensa de su poder popular”. La ex presidenta considera fundamental asegurar una victoria en territorio bonaerense como paso previo hacia cualquier desafío mayor.

En el último tiempo, referentes de La Cámpora y dirigentes del núcleo duro K intensificaron los gestos públicos en respaldo a una candidatura local. El 1° de mayo se difundió una imagen de Máximo Kirchner y Mayra Mendoza con un cartel que decía “Cristina 2025”. Fue leído como una señal clara del camino que evalúa tomar el kirchnerismo frente al nuevo escenario jurídico.

Por otra parte, la posible sanción de Ficha Limpia abre un debate legal sobre su aplicación. Juristas cercanos al peronismo advierten que no podría aplicarse de forma retroactiva. La condena de Cristina fue confirmada en noviembre de 2024, por lo que la ley no debería afectar su habilitación si no se especifica su alcance temporal.

El peronismo, entre la unidad y la fractura

La tensión entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof también marca el pulso de la interna. Aunque ambos sectores reconocen la necesidad de sostener la unidad, las decisiones recientes —como el desdoblamiento de las elecciones en Buenos Aires— han generado roces. La advertencia de Máximo Kirchner al mandatario provincial fue contundente: “Si desdoblás, Cristina es candidata”.

Desde el Instituto Patria niegan que la postulación de CFK se utilice como forma de presión. Aseguran que, si finalmente se presenta, será con una lista de unidad y sin confrontar con Kicillof. No obstante, ambos bandos saben que una ruptura sería perjudicial. La fragmentación del peronismo debilitaría cualquier intento por recuperar centralidad política de cara al 2025.

Con información de www.elintransigente.com