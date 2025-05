Luis Juez fulminó a Mauricio Macri por su actitud frente a Javier Milei: «Parece la gorda Elisa Carrió con calzoncillos»

El senador nacional de La Libertad Avanza, Luis Juez, lanzó durísimas críticas contra el ex presidente de la Argentina, Mauricio Macri, por los cuestionamientos del PRO hacia el gobierno de Javier Milei. En declaraciones televisivas, el cordobés, cada vez más alineado con el oficialismo libertario, lo comparó con la actitud que históricamente tuvo Elisa Carrió dentro de Cambiemos: «Tengo una buena relación con Macri, pero esta actitud… No me gustó. Yo se lo dije el otro día: ‘parecés la gorda Carrió con calzoncillos’. No me gusta esta actitud porque a él se lo hicieron».

Juez recordó sus tiempos como embajador en Ecuador durante el mandato de Macri y criticó que ahora se ubique en una postura de oposición interna. «Yo venía de Ecuador y él me contaba a mí. Me decía ‘che, mirá lo que me hace Carrió, mirá lo que me hace este, los radicales'», señaló en una entrevista para CPTV. Luego, le reprochó su falta de perspectiva frente a la gestión actual: «Macri debería volar, sobrevolar los problemas, sabiendo que al presidente (Milei) le faltan un montón de cosas… Ponerse por encima, pero está en la cosa chiquita».

El dirigente cordobés también lo instó a tener una actitud más constructiva frente al gobierno nacional. «Yo le dije ‘no estés boludeando hermano, vos fuiste Presidente, tenés una hoja de ruta, sabés por dónde hay que ir, dónde se hace bosta el tren delantero'», disparó Juez, dejando en claro que espera de Macri un rol más maduro y estratégico.

En medio de la interna del PRO y la tensión entre Macri y Patricia Bullrich, el senador se alineó con la ministra de Seguridad y le pidió al exmandatario que no complique al oficialismo. «En serio digo… Parecés Gerardo Zamora peleando la Ciudad de Buenos Aires con una ferocidad… Cualquier cosa la discutimos, pero menos la Ciudad. La Ciudad es nuestra. Creo que esa pelea portuaria, típica de los porteños, nos va a traer grandes consecuencias», advirtió.

Aunque dijo mantener «una buena relación con Macri», Juez no se contuvo a la hora de marcar diferencias: «A estos tipos que han tenido mucho poder y son muy pitucos no les gusta que les digas las cosas. Yo soy un enano jetón que por algo me echó a la mierda Blancanieves. Me dijo ‘este es el enano más jetón, sacalo cagando’. Yo no me voy a callar la boca, a Macri le voy a decir lo que pienso».

En ese tono, el legislador remarcó que Macri debería acompañar el rumbo libertario: «La Argentina está atravesando un momento histórico. Él debería construir una relación desde la veteranía, desde la astucia, desde la picardía (con Javier Milei) y no desde el valijeo de un montón de pícaros que lo mandan a chocar al cuete». Además, aseguró que decidió correrse del liderazgo del bloque del PRO en el Senado: «He fracasado en esto, por eso le dije acá está la presidencia, yo no quiero ser más el presidente de la bancada, no me sirve».

El mensaje de Juez a Milei

Por último, Juez también habló de su relación con Milei y defendió su forma de marcarle errores: «Me pasó con el tema del presupuesto universitario. Le dije ‘está mal comunicado Javier lo que vos estás haciendo, comunicá el choreo de Emiliano (Yacobitti), de (Martín) Lousteau, de la UBA’». Y cerró con una definición personal: «Metele con las auditorías, pero no te metás con la educación pública. Yo soy un producto de la educación pública, yo soy un hijo de la educación pública. Mi viejo no tenía ninguna posibilidad de mandarme a una universidad privada. Tengo autoridad moral: he dicho que en lo que puedo acompañar lo he acompañado y en lo que creía que no tenía que hacerlo no lo he hecho».

