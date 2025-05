La docencia pública santafesina rechazó la oferta salarial y va al paro el 14 de mayo

La asamblea provincial de Amsafe realizada este viernes al mediodía resolvió rechazar la última propuesta paritaria del gobierno provincial -del 8% de aumento para el trimestre- y anunció un paro de 24 horas para el miércoles 14 de mayo, con una jornada provincial de protesta el día siguiente. Así lo confirmó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, en una rueda de prensa.

El rechazo a la oferta de incremento que se hizo el Gobierno provincial en la última paritaria fue contundente: 17.598 por la no aceptación; sólo 713 por aceptar. Votaron un total de 20.133 educadores y hubo votos en blanco y abstenciones que sumados resultaron más que la aceptación. Esos fueron los números de la votación en las escuelas y que se volcaron en la pizarra de la sede gremial (Rivadavia 3279).

"Amsafe rechazó la propuesta paritaria y está exigiendo una nueva convocatoria para que se mejore la propuesta", expresó Alonso, al salir de la asamblea que se extendió por dos horas. Según detalló, la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo e incluirá acciones locales y departamentales.

En tanto, el jueves 15 se realizará una jornada de protesta con concentración provincial de docentes activos y jubilados, para "exigir la derogación de la reforma previsional", indicó.

Argumentos

El dirigente sindical cuestionó duramente el contenido de la propuesta oficial y las formas en las que se está llevando adelante la negociación. "Esta propuesta no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los docentes. Necesitamos una recomposición salarial que no solamente cubra la inflación del primer semestre, sino que también debe incluir las pérdidas del 2024 y la deuda de 2023", indicó.

Asimismo, denunció que no se abordaron temas fundamentales como las condiciones de trabajo. "Seguimos sufriendo el presentismo, que obliga a muchísimas compañeras y compañeros a ir a trabajar enfermos. Compañeras embarazadas a las que el médico recomienda reposo deben igual ir a trabajar por ese plus salarial. Eso no es calidad educativa", remarcó.

Al margen de la adhesión

Consultado sobre si se perdió el temor al descuento de días de paro, Alonso afirmó: "Por supuesto que se perdió, pero también hay una necesidad: que el gobierno empiece a entender el malestar que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación".

Y agregó: "El gobierno tiene que dejar de atacar a la Amsafe, dejar de maltratar a los docentes y llevar adelante políticas públicas que impliquen recuperar derechos salariales, laborales y previsionales".

Sobre la posible adhesión a las medidas por parte de los maestros -teniendo en cuenta que pierden el premio a la Asistencia Perfecta-, el gremialista explicó: "No estamos poniendo el eje en los niveles de adhesión. El eje está en las definiciones colectivas".

"Pero es cierto que el gobierno extorsiona para que no llevemos adelante el paro, lo cual es un error. En vez de preocuparse por si hacemos paro, deberían enfocarse en cumplir lo que prometieron a los santafesinos", añadió.

Alonso fue categórico con relación al sector de los pasivos: "Lo que están haciendo con las compañeras y los compañeros jubilados es vergonzoso".

"Ni siquiera hubo comisiones técnicas"

El dirigente también criticó el funcionamiento de las paritarias: "El gobierno impuso una propuesta sin discusión. Ha dinamitado el ámbito de negociación colectiva. En las últimas reuniones ni siquiera hubo comisiones técnicas. Simplemente se nos entregaba una propuesta. Eso va en contra de la democracia y de la ley paritaria".

Finalmente, llamó a abrir el diálogo con los trabajadores en los temas educativos de fondo: "Hablan mucho de calidad de los aprendizajes, pero en lugar de llamar a las empresas educativas, ¿por qué no convocan a las y los trabajadores para discutir alfabetización, contenidos, organización escolar?".

