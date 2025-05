Waldo Wolff le bajó el tono a la disputa con LLA: «No me considero oposición»

El candidato a legislador porteño y ex secretario de Seguridad, Waldo Wolff, le bajó el tono a la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) y sostuvo que no los ve como «oposición». El dirigente del espacio amarillo así busca no polarizar las elecciones del próximo 18 de mayo, en la que el compromiso de parte del espacio que lidera Mauricio Macri es que no gane el kirchnersimo.

El funcionario remarcó que las gestiones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires han sido positivas durante estos años y que deben continuar con este camino: «El famoso ‘No se inunda más’ es una muestra de la enorme transformación que hicimos. Tuvimos que cambiarle la cabeza a la gente, invertimos en obras y no de dádivas», destacó.

«Yo no me considero oposición, fui el primer político del PRO que lo apoyó. No coincido con Patricia Bullrich, ella tiene una concepción muy peronista del poder. No estoy de acuerdo con su lógica: oficialismo-oposición. Tengo una concepción republicana de la política», explicó el ex secretario de Seguridad en referencia a La Libertad Avanza.

Seguido a esto, Waldo Wolff cuestionó las gestiones anteriores a las del PRO en CABA, cuando el poder era del peronismo, algo que no ocurre hace 17 años: «Los porteños saben como era la ciudad cuando gobernaba el peronismo. Hoy, Buenos Aires es una de las capitales más afamadas del mundo«, valoró el dirigente en diálogo con Radio Rivadavia.

«La Ciudad tiene los estándares de seguridad más alto de todas las megalópolis del mundo. Es una utopía decir que no hay robos. El año pasado tuvimos la menor cantidad de homicidios en la historia. Tenemos el menor índice de toda América», destacó el funcionario del PRO.

Cierre de campaña

El próximo 18 de mayo serán las elecciones porteñas para legisladores, por lo que esta semana Waldo Wolff, Silvia Lospennato y Mauricio Macri cerrarán su campaña en representación del PRO, al igual que hará Manuel Adorni con Javier Milei bajo La Libertad Avanza. Al no haber acuerdo entre ambos partidos, el que saca ventaja en las encuestas es Leandro Santoro (PJ).

El resto de las listas también cerrarán sus campañas a lo largo de esta semana, aunque las primeras posiciones serán para los partidos mencionados, quienes en la sumatoria acumulan más del 50% de los votos del padrón, algo que también dependerá directamente del porcentaje de participación que se registre.

Con información de www.elintransigente.com