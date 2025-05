Guillermo Francos sepultó a Cristina Kirchner: «va a ser descalificada por el pueblo como candidata»

Tras el rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, apuntó directamente contra Cristina Kirchner y vaticinó un futuro electoral adverso para la expresidenta. «Va a ser descalificada por el pueblo como candidata», aseguró este lunes en declaraciones a Radio La Red, en las que también defendió el accionar del oficialismo y rechazó críticas de referentes del ex Juntos por el Cambio.

Francos sostuvo que «a la mayoría de los argentinos nos molesta que con todos los problemas judiciales que tiene Cristina pueda presentarse a una elección», pero advirtió que «si no se presenta, pueda plantearse como proscrita». En ese sentido, pidió no interpretar la ley de Ficha Limpia como un intento de excluirla: «Sería bueno que la ley no sea tomada como algo contra Cristina específicamente porque eso sería una proscripción».

El funcionario nacional también se refirió a la causa judicial que podría dejar a la titular del PJ fuera de carrera en los próximos comicios. «La Corte puede resolver no hacer lugar al recurso de queja presentado por la expresidenta y se resuelve ese tema», explicó sobre la causa Vialidad, en la que una eventual decisión del máximo tribunal confirmaría su condena e impediría su candidatura.

Sin embargo, más allá de las definiciones judiciales, Francos fue tajante al hablar del impacto político que prevé para la figura de la exmandataria. «Le va a ir mal», anticipó sobre una eventual postulación y la comparó con los resultados de los últimos comicios provinciales. «Como en estas provinciales, va a ser descalificada por el pueblo», insistió.

Además, el jefe de Gabinete respondió a Mauricio Macri y Silvia Lospennato, quienes dejaron entrever que el rechazo al proyecto de Ficha Limpia pudo haber tenido intervención del oficialismo. «No me gustó que se especulara de esa manera sin tener pruebas concretas. Tampoco me gusta que se hable de falta de institucionalidad. En todo caso, que no se haya aprobado la ley es un fracaso del conjunto que queríamos la ley», señaló.

En el plano electoral, Francos se mostró confiado de cara a los comicios en la Ciudad de Buenos Aires. «Lo importante es ganar la capital, no ganarle a Lospennato. No la veo como enemiga, es una candidata circunstancial», afirmó, al referirse a la diputada opositora como una rival menor para el oficialismo porteño.

Francos opinó sobre el trato de Javier Milei contra los periodistas críticos

Por otro lado, Francos respaldó al presidente Javier Milei frente a sus recientes embestidas contra el periodismo. «Ha sufrido muchas agresiones. Yo preferiría estar en una sociedad donde el periodismo no mienta y el Presidente no tenga que salir a contestar. Es la forma que tiene de responder a las falsedades, es parte de su personalidad», concluyó.

