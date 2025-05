En las cinco provincias que ya tuvieron elecciones la participación fue menor al 65%

Santa fe el 13 de abril y Jujuy, Salta, Chaco y San Luis el 11 de mayo inauguraron el calendario de elecciones legislativas de 2025 con una participación ciudadana que en todos los casos fue menor a las últimas dos votaciones en esos distritos.

Tanto en la elección a convencionales constituyentes santafesinos como en los cuatro distritos que designaron legisladores provinciales el último domingo, la concurrencia de la ciudadanía fue en declive.

Los datos concretos reflejan los siguientes niveles de participación según los escrutinios provisorios de los distritos que tuvieron comicios hasta acá:

*Santa Fe: 55%

*Jujuy: 64%

*Salta: 59%

*Chaco: 52%

*San Luis: 60%

La concurrencia de los ciudadanos a las urnas suele ser menor en las elecciones de medio término, en las que no se disputan cargos ejecutivos si no bancas en las Legislaturas provinciales, Concejos Deliberantes y en las Cámaras de Diputados y Senadores Nacionales.

Por caso, el dato de participación en las elecciones generales de 2023, donde Javier Milei fue elegido presidente de la Nación, indica que el 77% de los ciudadanos habilitados para votar cumplieron con su deber cívico.

No obstante, si la comparación se realiza con las últimas elecciones legislativas, las de 2021, se ratifica la tendencia de caída en la participación.

En el caso de Santa Fe, sobre un total de 2.834.383 ciudadanos habilitados para votar, sólo 1.497.090 cumplieron efectivamente con su presencia en los centros de votación para designar convencionales constituyentes, esto es, los responsables de redactar la reforma parcial de la Constitución en la provincia.

De ese total, hubo 71.146 votos en blanco y 72.375 nulos.

En ese proceso electoral, los candidatos impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro se alzaron con la mayoría.

En Jujuy, el padrón de electores habilitados en las elecciones del último domingo fue de 598.408, de los cuáles 383.468 se hicieron presentes en los centros de votación. De esas personas, 22.346 no optaron por ninguna de las fuerzas políticas que se presentaron a competir para ingresar a la Legislatura provincial y emitieron su sufragio en blanco. Hubo además, 9.000 votos nulos.

Allí, la Unión Cívica Radical, partido que gobierna la provincia desde 2015, se llevó la mayor cantidad de bancas, dejando a La Libertad Avanza en segundo lugar.

En Salta, sobre un total de 1.092.561, acudieron a las urnas 641.922. En el distrito, en el que se elegían senadores y diputados provinciales, el gobernador Gustavo Sáenz logró que la fuerza que lidera se impusiera en todos los distritos, salvo en la capital, donde La Libertad Avanza obtuvo una sorpresiva victoria.

En Chaco, el padrón de electores habilitados asciende a 1.012.034, aunque sólo acudió a las escuelas habilitadas para votar 527.223. Allí competían la alianza conformada por el gobernador Leandro Zdero y dirigentes libertarios que se reportan al oficialismo nacional. Esa unión se impuso con claridad sobre el ex gobernador peronista, Jorge Capitanich.

En San Luis, finalmente, sobre un total de 421.000 electores, 223.409 hicieron efectiva su participación. Los resultados provisorios ofrecían un desglose por distrito, aunque fuentes del gobierno puntano indicaron ante la consulta de Infobae que estiman la concurrencia en un 60%.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi consolidó su liderazgo en la contienda de este domingo frente a Alberto Rodríguez Saá, ex mandatario provincial.

La participación en las elecciones no solo es un derecho, sino también una obligación, de acuerdo a las normas vigentes. La ausencia injustificada en los comicios puede acarrear sanciones. Esto incluye a los ciudadanos que no acuden a votar y, de manera más severa, a las autoridades de mesa que no cumplen con su deber sin una justificación válida. Estas últimas enfrentan penas agravadas debido a la responsabilidad que implica su rol en el proceso electoral.

En cuanto a las sanciones, el incumplimiento de las obligaciones electorales puede derivar en multas u otras penalidades. Esto incluye tanto a los ciudadanos que no emiten su voto como a las autoridades de mesa que no se presentan a cumplir con su función.

