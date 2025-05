River venció cómodo a Barracas Central por 3-0 y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura

La instancia de octavos de final en el Apertura 2025 llegó a su fin esta noche en el Estadio Monumental con triunfo de River Plate 3-0 sobre Barracas Central. El Millonario se impuso con los goles de Paulo Díaz, Nacho Fernández y Marcos Acuña.

En la próxima instancia, el equipo que conduce Marcelo Gallardo deberá enfrentar a Platense.

River, un justo ganador

Las emociones no tardaron en llegar al Monumental por que en la primera jugada de peligro para River, Paulo Díaz puso el 1-0. A los 11' en un tiro libre sobre la banda derecha, Kevin Castaño tiró un buen centro, Gonzalo Montiel la desvió y la pelota le cayó al chileno, que controló dentro del área y la mandó a guardar.

El Millonario no sufría sobresaltas e incluso en la recta final del primer tiempo logró estirar la ventaja y establecer el 2-0 de la mano de Nacho Fernández.

A los 42' Franco Mastantuono recibió en el borde del área, pero en vez de jugar para adentro desbordó como un win y sacó un centro de derecha justo para la llegada del mediocampista, que definió hacia el palo izquierdo del arquero.

Para sellar la victoria y la clasificación, el Millonario sentenció el 3-0 con un golazo de Marcos "El Huevo" Acuña, a los 43' del complemento. El campeón del mundo apareció como un mediocampista más, tuvo tiempo y espacio y sacó un lindo zurdazo de media distancia que pegó en el palo izquierdo y entró.

Ahora, River deberá enfrentar en cuartos de final de Platense. El Calamar viene de eliminar a Racing por 1-0 con el gol del exBoca Nicolás Orsini.

River vs. Barracas Central: las formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Facundo Mater, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; y Javier Ruiz.

Así se juegan los cuartos de final

Argentinos Jrs vs. San Lorenzo

River vs. Platense

Rosario Central vs. Huracán

Boca vs. Independiente

Fuente: 442