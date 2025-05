Diputados radicales presentaron otro proyecto de Ficha Limpia que podría ser tratado este año

Luego de la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado, el bloque radical Democracia Para Siempre presentó una alternativa a la iniciativa oficialista que buscaba prohibir las candidaturas a cargos nacionales de personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

El proyecto fue presentado por el ex juez y diputado formoseño Fernando Carbajal este lunes. La principal diferencia con la ley rechazada en la Cámara alta es que propone la reformulación del Código Procesal Penal Federal, en lugar del Código Electoral, lo que permitiría que la ley sea tratada este año.

Además, la iniciativa contempla todos los delitos con penas de 3 años o más, no solo los de corrupción, y podría aprobarse con mayoría simple, en vez de absoluta, al tratarse de una reforma penal y no electoral.

“Presentamos un nuevo proyecto de ley para FICHA LIMPIA. No hace falta esperar al año que viene. Se puede tratar ahora y no requiere mayoría especial. Se reforma el CPPF y aplica a todos los delitos con penas de 3 años. Ahora veremos quién es quién en esta historia”, escribió el legislador radical en su cuenta de X (ex Twitter).

El objetivo de la alternativa presentada por la bancada que responde al senador Martín Lousteau y al diputado Facundo Manes es evitar que el recurso extraordinario federal y el recurso de queja suspendan la ejecución del fallo condenatorio. “Esto implica que, con el doble conforme, todas las sentencias penales deben ejecutarse”, explicó Carabajal.

De esta manera, cuando un tribunal de instancia única dicte una sentencia de condena, la misma puede ser revisada por un tribunal casatorio o de impugnación, como la Cámara Federal o Nacional de Casación Penal o los Tribunales de Impugnación, según quien ejerza el control de doble conforme. Una vez confirmada la sentencia, el recurso extraordinario quedaría habilitado.

De acuerdo con la propuesta, la sentencia de condena deberá ser ejecutada cuando obtenga doble conforme y luego de declarado inadmisible el Recurso Extraordinario Federal (REF) por el tribunal de Casación.

A diferencia de la ley que recientemente fracasó en el Senado, la propuesta radical se aplicará a “todos los condenados por delitos a tres o más años” para que no sea necesario esperar la resolución de la Corte Suprema —salvo en caso de concesión del Recurso Extraordinario—, “para que todos los aspectos de la Sentencia se ejecuten, desde la prisión hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”.

En septiembre de 2024, cuando comenzó el debate de Ficha Limpia en comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, Carabajal había informado sus intenciones de presentar un dictamen propio porque los presentados hasta el momento solo atacaban delitos por corrupción.

“No puede ser que un violador o un narcotraficante pueda ser candidato”, sostuvo el legislador radical durante una de las reuniones en comisiones el año pasado. Meses después, tras la caída del proyecto de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, y el rechazo a la iniciativa del Gobierno, el bloque radical intentará impulsar su versión del proyecto.

