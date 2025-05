Melody Luz habló desde el hospital sobre la salud de Venezia, su hija con Alex Caniggia: “Es una guerrera”

Melody Luz y Alex Caniggia se llevaron un gran susto con su hija Venezia. La pequeña fue internada tras presentar complicaciones de salud, y ante la creciente preocupación de sus seguidores por la bebé, la bailarina dio parte a través de sus redes

Por medio de sus historias de Instagram, subió una foto junto a la nena, quien descansaba sobre su pecho, con una cánula de oxígeno puesta. A pie de imagen, escribió: “Mejorando. Es una guerrera, la enana”.

Inmediatamente, la ex del “Emperador” subió un video, en el que explicó parte de lo sucedido con la pequeña: “Venezia estaba en el jardín y me llamaron porque le costaba respirar y tenía fiebre. Así que me súper asusté”.

Luego, comentó que se comunicó con el mediático y pudieron encarar juntos la apremiante situación. “Alex la buscó y llamamos al médico. Estamos en la guardia. Nos dijeron que es bronco espasmo y le hicieron los estudios correspondientes”, detalló.

Por último, la bailarina dedicó un mensaje dirigido a sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de la evolución de la pequeña: “Gracias por sus mensajes, la verdad no sé como se filtró que salimos corriendo por su salud, pero bueno, no me sorprende.” Luego escribió: “Vene está mejor, pintando, cantando, solo queda estar atentos y hacerle seguimiento”.

Fuente: TN