El "pícaro" juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y la gran mano que le dio a Cristina para que no vaya presa

Se podrá decir muchas cosas de Ricardo Lorenzetti: que está plagado de denuncias y es, quizás, el juez de la Corte más denunciado en la historia del alto cuerpo judicial argentino; que "colonizó" el juzgado federal de Rafaela con parientes y amigos; que las versiones dicen que maneja la medicina en la ciudad (la mala medicina); que tiene un sinnúmero de testaferros en diferentes ámbitos; y que, gracias a él, ingresó como vocal de Cámara su hijo Pablo, un ignoto abogado sin mérito alguno para ocupar un lugar tan importante en la justicia provincial. Podríamos seguir con la lista y agotar litros de tinta.

Pero lo que no se puede decir es que desconoce las chicanas jurídicas y que, a partir de sus dichos en la prensa, pueda conseguir que le pidan su recusación. Esto es lo que pasó con el reportaje que "misteriosamente" le concedió al periodista Luis Novaresio; por supuesto, consiguió que Cristina Kirchner lo recusara y, con ello, ganar el tiempo suficiente para llegar a las elecciones y poder presentarse, obteniendo los fueros necesarios para no ir presa y seguir actuando como si nada, sin pagar sus cuentas ante una sociedad que está cansada de las injusticias, de los contubernios y que, sobre todo, busca transparentar tanto la política como la justicia.

Lorenzetti no podía desconocer que lo iban a recusar; en ese aspecto, no es ningún tonto. Y si Cristina Kirchner no va presa ahora y ocupa un nuevo cargo público que le inmunidad de arresto, el único responsable es Ricardo Lorenzetti.

A continuación, el reportaje sobre la polémica que benefició a Novaresio, permitiendo que Cristina lo reciba y haciendo que la causa pueda dormir el sueño de los justos y obtener inmunidad pronto.