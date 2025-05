Julieta Ortega rompió el silencio sobre la internación de su hermano Martín: "Es un camino largo"

Julieta Ortega decidió romper el silencio y contar algunos detalles sobre la salud de Martín, su hermano, quien fue internado hace tres semanas por problemas de salud mental y adicciones.

“Está agradecido, necesitaba que pasara esto, se está recuperando”, contó la actriz sobre su hermano mayor tras ser internado por una orden judicial. Además, Julieta reveló por qué Martín debió ser internado.

“Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue la mejor decisión. Fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”, agregó la artista en el programa Implacables.

Sobre la situación, la hija de Palito Ortega contó cómo reaccionó Martín. “Él es genial, fue muy manso en ese sentido. Es una persona tan inteligente, tan hermosa y buena persona. Cooperó desde el primer momento”, comentó. Y añadió: “Lo estaba esperando. Necesitaba que pasara esto. Se merece estar mejor”.



Por otro lado, Julieta Ortega contó que recibieron el apoyo de Ernestina Pais, amiga de la familia. “La llamé y me ayudó un montón”, contó la actriz. “Me dijo todo lo que tenía que hacer, me dijo: ‘La gente piensa que internar a alguien, que judicializar a alguien, es complicado. Tenés que hacer un par de trámites, pero no es complicado ni imposible’”, agregó sobre la conversación que mantuvo con la periodista.

Sin embargo, muchos también se preguntaron cómo fue la reacción de Evangelina Salazar, su madre. “Mi mamá estaba muy triste y preocupada por este tema. Ahora está aliviada y contenta, porque lo visita, sabe que está bien”, explicó Julieta.

Por último, la actriz reflexionó sobre lo importante que es ocuparse de la salud tanto mental como física. “En Argentina debe ser realmente revisada. Hay que tener en cuenta que, en general, un adicto no tiene voluntad. Esperar que alguien por su propia voluntad se interne, es muchísimo”, remarcó.

Fuente: La 100