El Inter de Miami de Mascherano volvió a perder: Van 5 derrotas en los últimos 7 partidos

La era de Javier Mascherano en el inter de Miami empezó de buena manera clasificando al equipo de Lionel Messi entre los mejores cuatro del continente, pero tras una mala racha peligra su estadía. Hoy cayó contra Orlando City por goleada.

Los últimos 7 encuentros:

Derrota vs Vancouver Whitecaps (2-0 Concachampions)

Derrota vs Dallas (4-1 MLS)

Derrotas vs Vancouver Whitecaps (3-1 Concachampions, global de 5-1)

Victoria vs New York Red Bull (4-1)

Derrota vs Minnesota United (4-1)

Empate vs San Jose Earthquakes (3-3)

Derrota vs Orlando City (3-0)

Ganó 1, empató 1 y perdió 5, donde su equipo recibió 20 goles y convirtió 12 goles.

El presente del equipo rosa

El Inter de Miami se encuentra sexto en la conferencia este con 22 unidades en 13 partidos, y nueve son los equipos que avanzan a playoff.

También disputaran el Mundial de Clubes, ya que el año pasado se obtuvieron una plaza por ser el equipo con mayor puntaje de su conferencia bajo la dirigencia técnica de Gerardo "El Tata" Martino

Fuente: 442