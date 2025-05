Un integrante de la dirigencia de Boca respaldó a Riquelme y criticó a los futbolistas: "Es hora de que ellos pongan la cara"

El pasado lunes, Boca perdió ante Independiente en La Bombonera y quedó eliminado del Torneo Apertura en los cuartos de final, algo que los hinchas no pudieron soportar: silbidos e insultos hacia la dirigencia y los jugadores no faltaron.

En ese sentido, quien se sumó a las críticas hacia los futbolistas fue Alejandro Veiga, prosecretario de la institución de La Ribera, quien además respaldó al presidente Juan Román Riquelme.

“Nuestro presidente ha bancado a los jugadores del plantel cuando fueron criticados y observados", arrancó el integrante de la dirigencia Xeneize, en una entrevista con el programa Boca de Selección.

Continuando con su visión sobre el máximo mandatario de la institución, Veiga comentó: "El presidente siempre dio la cara por el plantel y ya es hora de que ellos pongan la cara por el presidente. Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente. A mí no me representa el equipo en la cancha".

"Dicen que Fabra no puede jugar más y el presidente lo banca. Dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que lo banquen dentro de la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas”, destacó el dirigente.

Veiga continuó respaldando a Riquelme, valorando su actitud de llevarse el equipo al hombro cuando las cosas salen mal. “El presidente es inteligente y si tiene que cambiar algo lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa. Está ahí en el palquito para que todos lo vean. Se hizo cargo de los reproches solo en el palco”, sumó.

Por último, cerró: "No lo vas a ver en un shopping, no lo vas a ver en Miami de joda. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal, no es infalible, pero se hace cargo. Hay que bancar al presidente y dar la cara por él”.

Fuente: 442