Loly Antoniale reapareció tras un año alejada de todo: la foto que deja ver cómo está hoy

Loly Antoniale vuelve a ser noticia luego de un extenso período de silencio absoluto. Después de un año sin rastros ni publicaciones en redes sociales, la modelo cordobesa sorprendió con una inesperada aparición en Buenos Aires, dejando ver a todos sus seguidores cómo se encuentra hoy en una imagen que posteó Ángel de Brito.

Loly Antoniale volvió a ser vista tras un año alejada de todo

Alejada de las cámaras y del constante ruido mediático, Loly Antoniale optó por el bajo perfil desde su mudanza a Miami. Sin embargo, su reciente regreso a la Argentina y una foto difundida por Ángel de Brito reavivaron la curiosidad de sus seguidores sobre su presente y sus próximos movimientos.

alejándose del mundo del espectáculo y de los medios. La última vez que hizo una publicación en sus redes sociales fue el 9 de mayo de 2024. Desde entonces, su cuenta de Instagram quedó en pausa, sin nuevas fotos ni mensajes para sus seguidores. Este silencio prolongado generó especulaciones sobre su vida, donde se decía que había formado una familia y mantenía una relación con un empresario.

Cabe destacar que, con el paso de los años, Loly Antoniale fue objeto de múltiples rumores: desde un supuesto casamiento con Walter Mercuri, el representante de Marc Anthony, hasta versiones de un embarazo que nunca se confirmaron. Pero la realidad es que hace un tiempo dejó de lado la exposición para centrarse en ella misma. Mantuvo su perfil lo más bajo posible y evitó la exposición.

Pero en las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió a todos sus seguidores con una historia donde reveló la presencia de la influencer en Argentina. En el posteo se la puede ver con quien parece ser un seguidor de ella, sosteniendo su característica sonrisa relajada. "Bienvenida al país, Niña Loly. ¿Por qué nunca más hablaste?", escribió el conductor.

En una entrevista de febrero de 2024, Loly Antoniale habló brevemente sobre cómo era su vida en Miami, destacando lo bien que lo estaba pasando entre la playa y el sol. Sin embargo, decidió no dar muchos detalles sobre su situación sentimental, pero reveló que para ella el ambiente mediático puede llegar a ser ‘muy cruel’. "Yo no me quedé en el ambiente; claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso", expresó.

Loly Antoniale reaparece tras un año de misterio y deja ver cómo está hoy en una foto que Ángel de Brito compartió en sus cuenta de Instagram. Su presencia en Buenos Aires encendió la expectativa de sus seguidores y reabrió interrogantes sobre su vida en Miami. Aunque aún no brindó declaraciones ni señales de un posible regreso al mundo mediático, su reaparición marca un nuevo capítulo en su historia.

Fuente: caras.perfil.com