Detención de Cristina: para Maximiliano Pullaro, "fue justicia, no proscripción"

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la resolución de la Corte que confirmó la condena a prisión de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aunque lamentó que el fallo se conociese tantos años después de iniciada la causa. Tras presidir un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y en diálogo con la prensa, el mandatario desestimó que la determinación del máximo tribunal implique un hecho de proscripción.

"Lo de ayer fue justicia, no fue proscripción. Todos hubiésemos esperado que la Justicia fuese más rápida. Una causa que comenzó con una denuncia en el año 2008, termina teniendo una ratificación en la corte 17 años después. Pero creo que aquí lo importante es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema fue ratificar los fallos de las diferentes instancias judiciales y demostrar que en la Argentina no hay impunidad", planteó. A su criterio, este martes "fue un día importante y nos tiene que servir a todos para poder reflexionar".

- ¿Fue también un día triste para el país? - se le preguntó-

- Bueno, miren, es un sentimiento difícil de poder expresar. Triste, porque indudablemente la corrupción golpea a la democracia y a las instituciones democráticas y es la credibilidad que tienen que tener todos los funcionarios públicos. Pero la verdad es que a uno lo reconforta ver que todos los ciudadanos rendimos cuentas ante la ley y que todos los ciudadanos somos iguales; que una persona que haya tenido realmente tanto pero tanto poder en la República Argentina tenga que pagar por sus delitos con pena de prisión, creo que es importante. Por eso en la provincia de Santa Fe y en nuestra reforma constitucional tenemos que consagrar instituciones que nos permitan primero no tener impunidad; y en segundo término, tener mucha pero mucha presencia en el Estado para que estas cosas no sucedan nunca en la provincia.

- Cristina dijo que había un cepo a la participación popular… - se indagó-

- Fue una condena que tuvo diferentes instancias judiciales, y revisada por diferentes magistrados. Lo que hizo fue tener ahora una sentencia, una condena, en definitiva. Creo que el kirchnerismo lo que intenta es mezclar la cuestión política con la cuestión legal y judicial. Recordemos que Cristina en ningún momento prácticamente se defendió. Siempre se defendió con acusaciones políticas hablando de lawfare, pero no yendo en profundidad a lo que era la causa. O los diferentes elementos que primero llevaron a una imputación, posteriormente a un juicio, una condena en primera y luego en segunda instancia y a una ratificación de la Corte. Lo importante es que esto no tiene que nada que ver con ningún tipo de proscripción; tiene que ver con delitos graves que cometieron estando en la función pública y que se pagarán con pena de prisión.

- ¿En todo caso, hubo un manejo particular de los tiempos de parte de la Corte, que justo resuelve cuando ella confirma que es candidata? - preguntó El Litoral-

- No, bueno, eso también se puede leer completamente al revés; que ella entendiendo que los tiempos de la Corte se empezaban a agotar, anuncia su candidatura. No tengo claro qué es lo que motivó a la ex presidenta a anunciar su candidatura la semana pasada, pero también había habido un fracaso de ficha limpia en el Congreso de la Nación y eso indudablemente empezaba a complicar la situación. Lo primero que queda claro con esto es que en Argentina no hay impunidad. En segundo término, todos somos iguales ante la ley, y en tercer término, fue un proceso donde la Justicia fue pasando las diferentes instancias y ratificando una condena que va a tener que ser cumplida. Por supuesto que erosiona, que golpea y que aleja a los ciudadanos y también termina perjudicando al sistema democrático, pero tiene que servirnos para ser mejores, y más transparentes. Siento que en la provincia de Santa Fe tenemos una oportunidad que es la reforma de la Constitución, para que podamos terminar con los privilegios, tener una justicia claramente independiente, un Ministerio Público de la Acusación sumamente fuerte. Este fallo lo que muestra es que hay instancias institucionales y que el que las hace las termina pagando a nuestro país. Si usted me pregunta a mí, 17 años después, uno siente que la justicia terminó actuando muy tarde y eso indudablemente genera mucha pero mucha tensión, abre una etapa nueva en la Argentina nueva. Lo mismo quiero para la provincia de Santa Fe, donde no haya impunidad y tengamos consagrada también la ficha limpia en nuestra Constitución.

Para la UCR Santa Fe, "una medida ejemplar"

Mediante un comunicado de prensa, la Unión Cívica Radical de Santa Fe subraya que el fallo de la Corte que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner "es una medida ejemplar que marca el camino seguir". Y advierte: "Este decisorio que hace cosa juzgada, NO es persecución, ni proscripción, ES JUSTICIA", el subrayado pertenece al original.

Desde el Comité Provincial de la UCR se sostiene que la confirmación de la condena por actos de corrupción es "una medida ejemplar en búsqueda de la verdad y la Justicia, que marca el camino a seguir para consolidar la transparencia republicana en los actos de gobiernos".

"Respetar dicho fallo es entender la importancia de honrar a las instituciones de la democracia, de que todos somos iguales ante la LEY y de que de una vez por todas tenemos que comprender como sociedad que la corrupción es uno de los mayores males de estos tiempos que debemos desterrar con el debido funcionamiento de las instituciones democráticas", destaca.

"Los radicales santafesinos hemos combatido siempre con coraje contra la corrupción y por el respeto de nuestras instituciones, somos el fiel reflejo de lo que pregonamos lo cumplimos, para contribuir a tener una sociedad honesta, responsable y trabajadora, que busca la igualdad social y el respeto a las normas que hicieron grande a nuestro país", indica el Área de Prensa y Difusión del Comité Provincial UCR Santa Fe.

con informacion de ELLITORAL.