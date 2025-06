El PJ activa la resistencia tras la condena firme a Cristina Kirchner y prepara movilizaciones en todo el país

El PJ se reúne este jueves para coordinar protestas en apoyo a Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema.

Organizan movilizaciones en todo el país; cada referente local será responsable de su implementación.

Cristina tiene hasta el miércoles próximo para presentarse voluntariamente en Comodoro Py.

Su defensa solicitó prisión domiciliaria por motivos de edad, seguridad y el intento de atentado de 2022.

El tribunal rechazó la detención inmediata, pero espera respuesta del Ministerio de Seguridad sobre posibles lugares de detención.

La militancia ya se moviliza en apoyo, con presencia destacada de dirigentes cercanos a Axel Kicillof.

La reunión del PJ busca unificar al peronismo frente a un escenario judicial adverso y una interna en tensión.

Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunirá este jueves a las 16 en la histórica sede de la calle Matheu. El encuentro tendrá como eje la coordinación de acciones de protesta en todo el país, con la mira puesta en acompañar a la ex presidenta hasta el momento en que sea notificada oficialmente para comenzar a cumplir su condena, posiblemente bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La reunión partidaria, que podría ampliarse a dirigentes por fuera del Consejo, busca articular un plan de actividades militantes en las principales ciudades de cada provincia. Cada referente local será responsable de organizar movilizaciones y actos, en un intento por unificar al peronismo bajo una causa común en medio de una interna latente y un escenario judicial complejo.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal N°2 notificó a la ex mandataria que tiene hasta el miércoles próximo para presentarse voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. La defensa, encabezada por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ya solicitó que la condena se cumpla en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Argumentaron que, debido a su edad (72 años), su condición de ex jefa de Estado y el intento de atentado sufrido en 2022, el cumplimiento en una unidad penitenciaria no sería viable desde el punto de vista de su seguridad personal.

Por ahora, el tribunal rechazó el pedido de “detención inmediata” presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y se limitó a mantener los plazos establecidos. La respuesta clave, sin embargo, podría llegar desde el Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich deberá pronunciarse sobre los posibles lugares de detención, lo que influirá directamente en la decisión judicial.

Mientras tanto, la militancia comenzó a movilizarse. A más de 24 horas de la confirmación de la condena, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del domicilio de la ex presidenta, que saludó desde su balcón. Algunas columnas llegaron desde distintos puntos del conurbano bonaerense, incluso antes de que se conociera el fallo de la Corte.

Una de las presencias más notorias fue la de Jorge Ferraresi y Mario Secco, dos dirigentes de fuerte vínculo con el gobernador Axel Kicillof, lo que deja entrever un posible realineamiento en el mapa interno del PJ, sacudido por la situación judicial de su principal figura.

La ausencia de Cristina en la reunión del jueves está prácticamente confirmada, pero su peso simbólico ordena el debate interno del peronismo, que ahora se enfrenta a un dilema clave: cómo sostener políticamente a su líder frente a una condena judicial firme, en medio de una ofensiva oficialista contra los privilegios de ex funcionarios y un clima social marcado por la desconfianza institucional.