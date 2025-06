Aseguran que rescataron al perro de la China Suárez de ahogarse en la laguna de Nordelta: la foto

La China Suárez no deja de ser noticia, pero esta vez nada tuvo que ver con el Wandagate. Según trascendió, en las últimas horas tuvieron que salvar al perro de la actriz de ahogarse en la laguna de Nordelta.

“El perro de la China Suárez casi se ahoga en la laguna central de Nordelta, lo rescató un vecino mío", escribió Estefanía Berardi, junto a una foto de la mascota en una embarcación. Acto seguido, destacó: “Gracias a Dios está bien”.

La noticia no pasó inadvertida entre los usuarios de X, que reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Qué bárbaro. ¿Cómo no lo cuidan?”, “¿Ahora entienden por qué Mauro no llevó los perros pequeños?”, “Si no va a cuidar a los perros, ¿para qué los adopta? Uno se enredó en los cables y se lastimó y el otro terminó en el lago...”, “Tan protectora de animales no es...”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Hasta el momento, la actriz no se expresó en redes sociales sobre lo ocurrido.

Fuente: TN