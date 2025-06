Pullaro sobre audiencia por la Caja: "No nos vamos a arrodillar ante Nación"

Representantes del gobierno nacional y provincial se sentarán a una misma mesa el próximo 25 de junio para intentar acordar de qué manera se encauza el proceso judicial que encaró Santa Fe para reclamar por los fondos adeudados de Anses. El planteo inicial ante la Corte nacional lo había encarado el por entonces gobernador Omar Perotti y lo sostuvo su sucesor, Maximiliano Pullaro. En ese marco, el máximo tribunal convocó a una audiencia de conciliación para intentar acercar posiciones.

Sobre esa base, el mandatario recordó que la situación se remonta a la decisión de Santa Fe de no transferir su Caja de Jubilaciones, hecho que derivó como compensación en la obligación de Nación – a través de Ansess- de transferir recursos todos los meses para sanear parte del déficit previsional provincial. Pero esos recursos llegaron en cuentagotas durante la última gestión de Alberto Fernández, y directamente dejaron de ser remitidos desde que asumió Javier Milei.

Expectativa

Pullaro confió en que acudirán a la audiencia "con la expectativa de que nos paguen el fondo de la deuda, es decir, todos los recursos que no le pagaron a la provincia de Santa Fe durante estos años; pero también, de que comiencen a regularizar el flujo mensual de fondos que hoy no está llegando", precisó.

Los montos a pagar tienen que ser consensuados; cada una de las partes llevará su estimación y en función de los intereses que se apliquen, se deberá llegar a un acuerdo. Santa Fe tiene hechos sus cálculos. "Nosotros tenemos nuestra cuenta – dijo Pullaro-. Nación puede tener la suya, pero tenemos que calcularlo juntos. Según nuestros números, van entre 800 mil millones y un billón 200 mil millones de pesos. Eso, en función de lo que entienda la Corte, que deberá estimar el cálculo de intereses por lo que no nos fueron dando de capital en esos años. Pero también tenemos que discutir el flujo del déficit de la Caja de Jubilaciones", insistió.

Flujo mensual

Según reveló el gobernador, "hasta el momento, (el de Javier Milei) es el único gobierno que no le está pagando ese flujo (mensual) a la provincia de Santa Fe. El kirchnerismo, el macrismo, la misma Cristina siempre pagaron el flujo en una diferencia menor a lo que la provincia reclamaba y que después terminó saldándose en un fallo de la Corte. Pero siempre todos pagaron ese flujo. Desde que asumió este gobierno nacional no se paga más el flujo", afirmó.

Por dicho concepto, según estimó, la provincia debería recibir mensualmente unos "15.000 millones de pesos". "Al menos, pretendemos que nos paguen ese flujo y poder seguir discutiendo el fondo", explicó.

Por último, aseguró que desde la gestión "vamos a defender a la provincia y vamos a volver con los recursos de la provincia. Y si no volvemos con los recursos que nos tienen que dar porque nos corresponden, la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante Nación. Vamos a seguir reclamando hasta que la Corte Suprema de Justicia diga cuánto nos deben y cómo nos van a pagar, pero a nosotros, arrodillados, no nos van a tener nunca", concluyó

