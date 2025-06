Ricardo Alfonsín cuestionó el fallo contra Cristina Kirchner y advirtió sobre la crisis institucional

Ricardo Alfonsín expresó dudas sobre la imparcialidad del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner.

En una de sus primeras intervenciones públicas tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el ex diputado nacional y referente del radicalismo, Ricardo Alfonsín, expresó serias dudas sobre el impacto institucional de la decisión judicial. Si bien evitó pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la ex presidenta, advirtió que el fallo profundiza la crisis política que atraviesa el país.

“No abro juicio sobre el fondo de la cuestión, no leí el expediente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra”, dijo en declaraciones a Radio Splendid 990. Sin embargo, no ocultó su preocupación por la percepción de parcialidad que, según él, envolvió todo el proceso. “Aquellos a los que he consultado, en instancias inferiores, arrojan muchas dudas sobre la imparcialidad con la que se manejó la causa”, afirmó.

Alfonsín —ex embajador en España e hijo del ex presidente Raúl Alfonsín— sostuvo que la Corte Suprema, al rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Kirchner, no logró disipar las sospechas de arbitrariedad. “Ameritaba un fallo más fundado. En un caso de esta magnitud, la falta de argumentos profundiza una crisis de legitimidad muy significativa”, sentenció.

La decisión del máximo tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex mandataria, en el marco de la causa Vialidad. Sin embargo, para Alfonsín, el efecto más grave no está en la sentencia en sí, sino en lo que significa para el tejido institucional del país.

En un tono calmo pero firme, el dirigente radical instó a la clase política a actuar con responsabilidad. “Ojalá haya la madurez necesaria para manejar esta situación compleja. No sé qué puede pasar. Estamos frente a una sociedad agrietada, crispada, escéptica, con un desafecto político creciente y un Gobierno que promueve el odio hacia quien piensa diferente”, reflexionó.

El cierre de sus declaraciones dejó en claro la gravedad que atribuye al momento político: “No es fácil lo que puede ocurrir aquí. Es un momento complejo, más del habitual, a raíz de esta situación”.

Las palabras de Alfonsín se suman a un coro de voces dentro y fuera del peronismo que observan con preocupación el devenir institucional del país tras el fallo contra Cristina Kirchner, que más allá del plano judicial, ha reconfigurado de inmediato el mapa político argentino.