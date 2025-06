El tablero patas para arriba: el efecto sísmico del fallo contra Cristina Kirchner

Pablo Caruso describió como un "terremoto institucional" el fallo que inhabilitó a Cristina Kirchner, afirmando que alteró todo el escenario político.

Señaló que la CGT está presionada para llamar a un paro, y que la proscripción trasciende a Cristina.

Criticó al peronismo por su desorientación y reafirmó el liderazgo simbólico de CFK.

Denunció connivencia del Poder Judicial con intereses externos, citando al FMI.

Acusó a sectores progresistas de reaccionar tarde ante el lawfare.

Concluyó que el fallo reordenó todo el tablero político argentino.

"El tablero está patas para arriba", sentenció el periodista Pablo Caruso en su programa QR, transmitido por Bravo TV, al analizar el impacto político de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Corte Suprema ratificó contra Cristina Fernández de Kirchner. Más allá del fallo jurídico, Caruso describió un verdadero "terremoto institucional", con consecuencias que sacudieron a los sindicatos, la Justicia, el peronismo, el Gobierno y la sociedad en su conjunto.

Según Caruso, el inminente escenario de encarcelamiento de la ex presidenta desató una ola de reacomodamientos en múltiples frentes. Los sindicatos, por ejemplo, ya no pueden mirar hacia otro lado: “La CGT está bajo presión para convocar a un paro nacional el día que Cristina se presente ante la Justicia”, afirmó. En su visión, el impacto trasciende la figura de Fernández de Kirchner: “Les guste o no les guste, la proscripción trasciende a Cristina”.

El periodista fue especialmente crítico con la pasividad de los actores políticos tradicionales ante lo que denominó un “apocalipsis anunciado”. La metáfora del “tablero” con las fichas al piso reflejó el desconcierto generalizado: “Para algunos dentro del peronismo, este es el momento de la unidad; para otros, una oportunidad para avanzar sin ella en el juego”. Aun así, recordó que mandatarios como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) manifestaron su apoyo, confirmando que, proscripta o no, Cristina sigue siendo “la conductora simbólica” del espacio.

Uno de los blancos más duros del análisis fue el Poder Judicial. Caruso denunció la “connivencia” de sectores de la Justicia con intereses políticos y económicos, respaldando su postura con declaraciones del juez Alejandro Slokar, quien vinculó el fallo a exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Lo que parecía una escena judicial se convirtió en un terremoto institucional”, insistió el periodista.

También hubo dardos hacia los sectores progresistas que, según Caruso, llegaron tarde a comprender la lógica del lawfare: “Ahora se sorprenden, pero llegaron tarde. No para Cristina, sino para la democracia”, lanzó.

El análisis de QR deja una conclusión clara: la condena a Cristina Kirchner no solo desata una batalla legal, sino una crisis política con efectos en cadena. Desde los sindicatos que evalúan medidas de fuerza, hasta un peronismo que oscila entre la dispersión y la lealtad, el fallo judicial sacudió el tablero político en su conjunto. Y en palabras del propio Caruso, "no hay ficha que no se haya movido".