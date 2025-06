Santiago Maratea se hartó y les respondió a quienes lo acusaron de “gordofóbico” por contar que bajó de peso

Santiago Maratea reaccionó a las críticas que recibió luego de contar que bajó 10 kilos. En sus palabras, el influencer les respondió a quienes lo acusaron de “gordofóbico” por decir que antes parecía un “chancho con rulos”.

“Concluyeron en que soy una mier... de persona y la verdad es que me quedé pensando. Leo sus comentarios y no los subestimo, considero que puedo aprender mucho más yo de ustedes, que ustedes de mí”, reflexionó él en un principio.

Sin embargo, luego apuntó en contra de quienes lo criticaron. “Pero si soy gordofóbico, ¿qué hago con eso? ¿Lo escondo? ¿Si tengo prejuicios no es mejor mostrarlos así puedo verlos y cuestionarlos? Desde la postura de un comunicador, ¿es más sano aparentar ser perfecto, o ser trasparente y tratar de mejorar?“, se preguntó Santi.

“Desde mis transparencia les conté que veo mis fotos de antes y parecía un chancho con rulos, lo estoy diciendo con humor y me estoy riendo de mí mismo”, aclaró Maratea con firmeza. “¿No puedo reírme de mí? ¿Ahora ni eso se puede?“, cuestionó.

“También a modo de chiste les agradecí a las pibas con las que estuve en ese momento. ¿Lo que estoy queriendo decir entonces es que solamente los lindos pueden cog...? No, y se entendió eso. No estoy de acuerdo", expresó Santiago.

Luego de esas palabras, el influencer reflexionó: “Lo que me doy cuenta es que yo tengo la cabeza tan cag... que si no estoy cómodo con mi cuerpo no puedo disfrutar ni de la intimidad. ¿Eso me hace una mierda de persona o simplemente alguien que está intentando entenderse?“.

“No es un video para pedir disculpas, no creo que haga falta”, recalcó Maratea. Y cerró con sinceridad: “Me parece que una reflexión honesta, aunque incomode, vale mucho más que cualquier discurso armado que busca no molestar. No quiero quedar bien, quiero lograr entenderme”.

Santi Maratea contó que bajó más de 10 kilos

En la publicación, explicó que llegó a pesar casi 95 kilos luego de dejar de fumar, y bromeó: “A las pibas con las que estuve en ese momento, les quiero agradecer. Evidentemente soy lindo por dentro, porque por fuera… estaba porcino, era realmente un chancho con rulos”.

“Igual, fuera de joda, por más de que en términos de peso y grasa estaba en mi peor momento y pesaba 93,6 kilos, en realidad estaba atravesando la mejor transformación que atravesé en mi vida porque venía de un año sin fumar”, aclaró.

En el posteo, Santi explicó que empezó a tener más apetito luego de dejar el cigarrillo, lo cual influyó en su incremento de peso. “Después de acostumbrarme a no fumar más y a bajar la ansiedad, decidí empezar a cuidarme con la comida para volver a mi peso habitual”.

“Fui a una nutricionista que me hizo un plan de alimentación y yo cumplí con ese plan”, reveló y mostró la planilla de control de su peso de los últimos 10 meses. Ahí se ve que comenzó el proceso con 93,6 kilos y hoy está en 82,8 kilos.

Además, señaló que perdió 8,6 kilos de grasa: “Los pliegues lo mismo. Arranqué teniendo 115 milímetros y ahora tengo 58,5”. “Todavía no llegué al objetivo y no la quiero quemar, pero les voy a ir mostrando mi progreso y voy a seguir cumpliendo con el plan”, anticipó.

Fuente: TN