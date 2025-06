El peronismo y Pullaro relegaron a los libertarios que terminaron terceros en casi todas las elecciones de Santa Fe

En Santa Fe hubo elecciones en 365 localidades que estuvieron marcadas por una deserción histórica: el 50 por ciento de la población no fue a votar. En ese marco el peronismo tuvo un buen desempeño al imponerse en seis de las mayores ciudades de la provincia, entre ellas Rosario, donde el extrapartidario Juan Monteverde cosechó una victoria histórica en alianza con el PJ.

El gobernador Maximiliano Pullaro ofreció una mirada muy distinta al celebrar prematuramente en una contienda que, como nunca, tenía resueltos sus números a 90 minutos de cerrado el comicios. Sostuvo que su fuerza se impuso en más del 70 por ciento de las localidades.

Lo que sí fue una constante es que, más allá de una paridad reiterada a lo largo del territorio entre peronistas y la fuerza del gobernador, La Libertad Avanza no logró una buena elección. De las ciudades mayores solamente se impuso en Villa Constitución con el 34% de los votos. Una vez más se confirma la enorme distancia entre lo que supuestamente mide Milei y lo que sacan los libertarios en las elecciones locales.

"Tremendo triunfo provincial. Santa Fe se pintó de Unidos", dijo Pullaro por redes sociales 45 minutos después de las 18. El gobernador remarcó que en el 70 por ciento de las localidades de la provincia salieron victoriosos aspirantes de su espacio. "Sobre las 19 ciudades que estaban en disputa 17 las ganó Unidos para Cambiar Santa Fe", marcó.

Pero al examinar el tablero general santafesino las interpretaciones son diferentes. En principio por la victoria en Rosario del peronismo con Juan Monteverde, con el 30,6%, es llamada a ganar espacio en el panorama político nacional. Detrás salió Juan Pedro Aleart, de LLA, con 28,8%. En tercer lugar los candidatos impulsados por Pullaro y el intendente Pablo Javkin con 25.6%, que marcaron una impresionante recuperación del 10% que habían sacado en las PASO.

En Rafaela al igual que en Reconquista el peronismo ganó con el 36%. El PJ ganó asimismo San Lorenzo con el 40%, Santo Tomé con el 32,3, Cañada de Gómez con el 44% y Villa Gobernador Gálvez con el 24%. También en Funes y en las ciudades del cordón industrial portuario al norte de Rosario.

En Santa Fe se impuso Unidos, el espacio de Pullaro, con el 32%. En Venado Tuerto lo mismo con el 51,3%, y también en Esperanza, con el 30,5%. El espacio del gobernador también ganó en Roldán.

En Rosario, el distrito más importante por cantidad de habitantes y donde está el 40 por ciento del padrón provincial, se dio una elección donde tres espacios se repartieron todos los concejales en juego. Ganó Monteverde con el 30,57%. Que durante meses expresó por redes sociales haber tenido en campaña muy poca presencia en los mayores medios de prensa por negativa de estos a darle lugar. Paració más bien una estrategia:LPO le pidió reiteradamente una entrevista y nunca quiso concederla. Lo repitió este domingo al aludir a eso durante la celebración, con una frase que dio la impresión de trascender el marco de la elección local. "Las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben, las ideas no se matan", dijo.

Fue un triunfo con mucho significado por relegar al segundo lugar al candidato de la Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, que hace dos meses se había impuesto en las primarias. Conductor televisivo en un noticiero de prime time hasta el año pasado, Aleart hizo campaña pegado a Javier Milei en la cartelera pública y asistido por Patricia Bullrich y Karina Milei presencialmente en la campaña.

El espacio que aglutina a Pullaro, al dos veces electo intendente Pablo Javkin y al PRO tuvo una derrota esperable, pero con una remontada que el propio gobernador celebró con alivio. La lista que encabezaba la secretaria municipal de Gestión Ciudadana Carolina Labayrú y que llevó en la lista a un hermano del gobernador obtuvo el 25.63 por ciento. Pero en las primarias habían apenas arañado 10 puntos.

Con estos números obtuvieron cuatro concejales, al igual que los libertarios. La fuerza ganadora se quedó con cinco. Ninguna otra lista participante consiguió bancas.

El nivel de ausentismo tan marcado convierte al futuro en imprevisible a partir de los resultados de este domingo. El nivel de participación electoral en todo Santa Fe fue del 52% del padrón. En Rosario fue el 48 por ciento. Nunca se había dado desde la recuperación democrática en 1983.

En el campamento del intendente Javkin había un alborozo legítimo y parecido al alivio. El 13 de abril al terminar las Paso pensar que conquistarían cuatro bancas en el concejo era inimaginable. Pudieron enderezar las cosas al punto de terminar terceros, sí, pero no tan lejos de los de arriba del podio en un escenario de tercios.

Pero Monteverde tiene una perspectiva muy promisoria. Dos candidatos del peronismo que fueron por afuera como Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, con un discurso político con coincidencias, sumaron un 10% de los votos. Si esas adhesiones se aglutinaran en un espacio común las chances de Monteverde para la intendencia en 2027 -ya anunció que es su intención-lucen sólidas.

Unidos hoy tiene como déficit para esa contienda la falta de un candidato con potencia. "Pero va a surgir", le dijo Pullaro a LPO hace dos semanas. Un nombre que ya se baraja es el de la senadora nacional Carolina Losada. También habrá que ver cómo se instala en la disputa por la ciudad Aleart lo que también estará atado al derrotero libertario nacional. Que el escenario tripartito se mantenga es lo que más quiere Monteverde.

Las especulaciones sobre una alianza de Unidos con LLA hasta ahora son solo eso. Pero en una ciudad donde el peronismo no llega al municipio hace 52 años la eventualidad de un frente no peronista, algo que también traería deserciones, no es inconcebible. Como sea, los libertarios sintieron el golpe: fue notable su silencio en la redes donde suelen ser muy activos.

"Tenemos futuro. Con toda humildad, el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con militancia, con convicciones, con paciencia. Hoy Rosario votó sin miedo, en contra del aparato, en contra de la mentira, de la campaña sucia y de la difamación", dijo Monteverde. Quien propuso reanudar el diálogo desde mañana con Javkin con quien desde hace años son fuertes adversarios. "Le mandé un mensaje al intendente para retomar el diálogo político. Desde mañana estoy disponible".

Rosario eligió a sus concejales. Pero más de la mitad de la gente no fue a votar. A unas 400 mil personas que se quedaron en sus casas porque esta elección no les importó. Esa ausencia contumaz, semejante a las que las que ya se expresaron en distintas provincias y en CABA este año, expresa descreimiento, desilusión y desencanto. Supone que mucha gente tiene escasos incentivos para buscar en la oferta de candidatos las soluciones para su existencia.

