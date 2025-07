Carolina Losada: "La falsa denuncia no tiene género"

"Es una causa noble defender la verdad" señala, en El Litoral, la senadora nacional Carolina Losada quien estuvo en Santa Fe para participar de la jornada federal contra las falsas denuncias que la tuvo como expositora al igual que su par Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja) quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que ya dictaminó el tema que está en condiciones de llegar al recinto. A los senadores se les sumó el testimonio de Andrea Guacci, del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias.

La jornada se realizó en la sede de ATE ante un salón colmado. Los organizadores tuvieron que cerrar las inscripciones ante la demanda de interesados en participar. Losada le cuenta a El Litoral que les pasa en todos los lugares donde abren la discusión sobre este tema.

- ¿Por qué te metiste en el tema de las falsas denuncias?

- En el 2022, vino a verme Andrea Guacci, cansada de golpear puertas y sin tener respuestas. Me pareció que era una causa noble y que había que defender la verdad. Esto no tiene que ver con género, tiene que ver con la verdad, nada más.

Luego, generamos el proyecto que tardó bastante porque era un ida y vuelta ida con Andrea, con abogados, con penalistas. Es un tema sensible que tenía que tener un proyecto muy bien armado. Lo presenté con apoyo de un montón de senadores de mi bloque. Después empezó a pasar lo que ocurre cuando uno toca temas sensibles: empiezan a llamar de todos lados; mucha gente molesta con el proyecto. Nunca logré entender qué le molestaba porque el que asume que es en contra de las mujeres está asumiendo que la mujer es la que miente y no creo que la mujer mienta. La mayoría de las mujeres que hablan de violencia de género dicen la verdad. Acá estamos hablando de hombres o mujeres que mientan.

La mentira no tiene género, la falsa denuncia no tiene género. Estamos hablando de que alguien usa los recursos del Estado, pone en movimiento todo lo que tiene que ver con la justicia para una mentira, para beneficiarse.

Conocemos muchos casos de mujeres víctimas de falas denuncias, de hombres víctimas; mujeres impedidas de ver a sus hijos, de abuelos impedidos de ver a los nietos por falsa denuncia. Cuando estuvo en la comisión del Senado Ramón Dupuy dijo que su nieto Lucio había sido víctima de siete falsas denuncias. Siete veces en donde la progenitora había denunciado a la familia paterna. Ellos veían que Lucio estaba lastimado, trataban de hablar con la justicia para poder verlo y la justicia de La Pampa no le daba ni bolilla. La última vez la jueza lo echó del juzgado y amenazó con detener al abuelo.

- ¿Qué diría la ley?

- El proyecto de ley agrava la pena por una falsa denuncia. No es que la figura no existe, la figura hoy existe, lo que pasa que la pena en expectativa es de dos meses a un año. No hay ni siquiera estadísticas, ni siquiera alguien se molesta en hacer una denuncia por falsa denuncia.



El proceso penal se activaría solo después de que se verifique la factibilidad de la denuncia. No toda absolución significa que haya habido una denuncia falsa.

Estamos planteando de uno a tres años de condena en general y, de tres a seis si se involucrara a menores o temas de violencia de género. En todos los casos se debe demostrar que hubo real malicia de la otra persona, o sea, un dolo directo, intencionalidad específica y directa.

- Es terreno de las verosimilitudes, un terreno lo suficientemente controversial como para que necesariamente una iniciativa como esta sea controversial.

- Probablemente. Lo que estamos nosotros diciendo es que se escuche, que la justicia tiene que escuchar, no tiene que fallar por una cuestión de género ni tiene que fallar por un prejuicio, sino que tiene que fallar en base a las pruebas. Pruebas hay siempre, hay testigos siempre, testigos que tienen que dar testimonios reales porque si no serían alcanzados por la misma figura legal. Tanto un testigo como un perito que falsea alguna información, todos los que son cómplices de que una persona pueda terminar presa, porque hay gente que termina presa por falsas denuncias.



En ATE estuvo una señora a la que acusaron falsamente de prostituir a su nieta y estuvo dos años presa. Luego la nieta confesó la mentira. Ejemplos así tuvimos muchos en el Senado de la Nación. Hay mucha gente arruinada por falsas denuncias. La condena social a un denunciado es tremenda. Muchos confiesan que estuvieron a punto de quitarse la vida.

Es muy grave que no se escuche realmente y no se sopesen las pruebas como se tienen que sopesar.

- El recorrido lo hacés con tu par Pagotto

- Este proyecto le presenté en 2022, gobernaba el kirchnerismo, tenía mayoría en el Senado y la presidente de la Comisión lo cajoneó. Con el cambio de integrantes se lo explico a Pagotto, él tuvo la valentía suficiente como la tuvieron muchos de los que nos están acompañando de darle para adelante, de apoyarme al igual que el ministro Mariano Cúneo Libarona y un montón de gente.

Hablo de valentía porque hay temas que no son fáciles.

- El kirchnerismo como tomó el tema

- No está de acuerdo, pero para mi no están de acuerdo porque lo malinterpretan. También hay parte del radicalismo que no está de acuerdo. Cuando lo presenté hubo un grupo de mujeres que me vinieron a ver para decirme que no estaban de acuerdo con el proyecto. Creo que tienen que escuchar, dialogar. Esto no va en contra de las mujeres. Toda la vida defendí a las mujeres. Es ciento por ciento cierto que hay muchísimas mujeres que son vulneradas en sus derechos, que son golpeadas, violadas; los femicidios existen y me parece que está bien que se agrave la pena cuando se trata de una mujer por el hecho de la diferencia de fuerza entre hombre y una mujer. Hay un montón de razones. No estamos yendo en contra de las mujeres, estamos yendo en contra de las mentiras, que pueden ser de hombre o de mujer. No tenemos que pensar en que va a ser mujer.

