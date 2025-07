El malestar continúa: la polémica bandera de Racing que apareció en el partido por la Copa Argentina

Esta noche en el estadio Juan Gilberto Funes en San Luis, la hinchada de Racing Club de Avellaneda colgó una bandera con un picante mensaje en el medio de la salida de Maximiliano Salas a River Plate.

"Con Racing no se jode. ¡Gracias, Milito! ¡Gracias, Gustavo!", fue el mensaje que pudo verse en una de las tribunas del recinto deportivo en el marco de un choque que concluyó con la clasificación de la Academia a la siguiente fase del torneo.

Es importante recordar que la semana pasada apareció un pasacalles en donde la parcialidad del equipo se manifestó en contra de Salas, quien se sumará en el club del barrio de Núñez durante los próximos días.

¿Qué dijo Milito sobre este asunto?

"No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción", agregó.

Por otro lado agregó: "Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado par que continúe", sostuvo sobre el accionar de Marcelo Gallardo.

Sobre esta situación agregó: "Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula", puntualizó.

Fuente: 442